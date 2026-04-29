‘손흥민-이강인 선봉’ 홍명보호, 첫 경기부터 축포? 2002 월드컵 레전드 예측, “체코 1승 제물 되지 않을까?”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보호가 첫 경기부터 축포를 터트릴까?

2002 월드컵 레전드 이천수는 28일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘유럽 꼴찌로 올라온 체코 못 이기나?’라는 주제로 촬영한 콘텐츠를 공개했다.

이천수는 체코의 피지컬을 강조하면서 “세트 플레이만 조심하면 1승의 제물이 되지 않을까?”라고 예상했다.

이어 “지금 체코는 해볼 만하지 않나? 경기 초반 코너킥, 프리킥을 내주면 절대 안 된다. 위험하다”며 희망 회로를 돌렸다.

특히, 체코는 20년 만에 월드컵에 출전하는 것과 달리 대한민국은 11회 연속 출전이라는 부분이 무기다 될 것이라고 내다봤다.

이천수는 “1승의 제물로 생각하는 건 남아프리카공화국이다. 하지만, 체코도 비슷하다고 생각한다. 1승 상대가 될 거라고 본다”고 전망했다.

이천수는 손흥민, 이강인이 선봉으로 나서는 홍명보호가 체코와의 첫 경기에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 승을 거둘 것이라고 언급한 것이다.

한국은 지난 2025년 11월 기준 FIFA 랭킹 22위로 북중미 월드컵 조 추첨 포트 2에 합류할 자격을 얻었다.

최악의 시나리오는 피했다. 오히려 해볼 만하다는 평가가 따른다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 멕시코, 남아공, 체코와 A조에 편성됐다.

멕시코가 개최국이고 엄청난 홈 이점이 있지만, 포트 1에서는 상대하기 수월한 팀이라는 평가다. 홍명보호는 평가전을 통해 이미 전력 등을 파악한 바 있다.

남아공이 가장 유력한 1승 제물이라는 평가가 따르고 있으며 체코 역시 유럽 중 그나마 해볼 만하다는 분석이다.

관건은 고지대다. 홍명보호는 현지 적응을 위해 관례였던 출정식 생략 후 빠르게 현지로 합류할 예정인 것으로 알려졌다.

홍명보 감독은 "첫 번째, 두 번째 경기가 고지대 경기장에서 치러진다. 적응이 가장 중요한 문제가 될 수 있다. 남은 기간 잘 준비하는 수밖에 없다"고 조 추첨 소감을 전한 바 있다.

홍명보호는 조별 예선 3경기 모두 멕시코에서 치른다. 체코, 멕시코, 남아공을 순서대로 상대한다.

사진=게티이미지