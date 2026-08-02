손흥민, 월드컵 부진 씻고 MLS서 훨훨…4경기 연속골 폭발→LAFC는 밴쿠버와 1-1 무승부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 부진의 아쉬움을 완벽히 씻은 듯하다.

로스앤젤레스(LA) FC는 2일(이하 한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 19라운드 원정 경기에서 1-1로 비겼다.

적지에서 귀중한 승점 1을 추가한 LAFC는 5경기 연속 무패 행진(4승 1무)을 질주하며 선두권 경쟁에 불을 지폈다.

이날 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했고, 지난 5월 25일 시애틀 사운더스전(1-0 승리) 이후 약 2개월 만에 풀타임을 소화하며 LAFC 공격진을 진두지휘했다.

하이라이트는 전반 37분 터진 벼락같은 선제골이었다. 역습 상황에서 볼을 몰고 전진한 드니 부앙가가 박스 외곽에서 아크 정면에 위치한 손흥민에게 패스했고, 손흥민이 테이트 존슨을 등진 뒤 곧바로 오른발 터닝 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다.

비록 LAFC는 후반 31분 토마스 뮐러에게 페널티킥으로 동점골을 허용하며 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했지만, 2026 리그스컵을 앞두고 긍정적인 흐름을 이어갔다는 점에서 의미가 있는 경기였다.

손흥민 역시 4경기 연속골을 올리며 물오른 득점력을 뽐내고 있다. 공식 기록으로 집계되지는 않지만, 지난달 30일 미국 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 펼쳐진 리가 MX(멕시코 1부 리그) 올스타와 'MLS 올스타전'에서도 멀티골을 폭발하며 MLS 올스타의 4-3 신승을 견인했다.

당시 손흥민은 경기 후 인터뷰에서 "정말 즐거웠다. (득점은) 다른 동료가 차려 준 밥상이었다"며 "서로 잘 모르는 사이였지만, 모두 좋은 사람이었다. 사흘간 함께 지낼 수 있어 좋았다. 훌륭한 경험이었다"고 소감을 전했다.