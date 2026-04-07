손흥민 역할이 바뀌었다? “새로운 방법 제공” 1경기 4도움 미친 활약 극찬, “공간 확보→완벽 플레이”

[골닷컴] 반진혁 기자 = “손흥민이 로스엔젤레스FC(LAFC)에 새로운 방법을 제공했다.”

LAFC는 지난 5일 오전 10시 30분(한국시간) 미국 LA에 위치한 BMO스타디움에서 치러진 올랜도 시티와의 2026시즌 미국 메이저리그 사커(MLS) 6라운드 경기에서 6-0 대승을 거뒀다.

손흥민은 선발 출격 후 미친 활약을 선보였다. 자책골 유도를 시작으로 전반에만 4개의 도움을 기록하면서 존재감을 과시했다.

손흥민은 올랜도를 상대로 기회 창출 5회, 패스 성공률 85% 등의 기록을 남기는 등 엄청난 활약을 선보였다.

축구 통계 사이트 ‘풋몹’은 손흥민에게 평점 9.8점을 부여하면서 활약을 극찬했다.

손흥민은 해결사가 아닌 조력자 역할을 자처하면서 LAFC의 대승을 이끌었는데 신선함으로 다가오는 분위기다.

MLS는 7일 공식 채널을 통해 “LAFC의 대량 득점뿐 아니라 더 큰 화제를 불러일으킨 것이 있다. 손흥민의 역할 조정이다. LAFC의 공격력을 한층 끌어올렸다”고 평가했다.

이어 “LAFC의 도스 산토스 감독이 손흥민은 세컨드 포워드로 기용한 건 효과적이었다. 공격적인 위치에서 볼을 받아 경기를 풀어갔다. 빠르게 공간을 확보했고 드니 부앙가에게 패스를 연결했다. 완벽한 플레이였다”고 덧붙였다.

이와 함께 “손흥민에게 세컨드 포워드 역할이 완벽하게 맞는 건 아닐 수도 있다. 올랜도 상대로는 아주 효과적이었다. 잠재력을 끌어낼 수 있는 또 다른 방법을 제공했다”고 극찬했다.

손흥민의 미친 활약은 MLS 6라운드 베스트 11 선정으로 이어졌다.

손흥민은 7일 MLS가 발표한 6라운드 베스트 11에 동료 부앙가와 함께 이름을 올리면서 미친 활약에 대한 보상을 받았다.

사진=게티이미지