손흥민 스승 맨유 사령탑 원한다! 미국은 어리둥절, 우리 감독님 건들지 마! “갑자기 닥쳐온 소식”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 유나이티드가 마우리시오 포체티노 감독을 선임할까?

영국 매체 ‘토크 스포츠’는 11일 “소식통으로부터 포체티노가 맨유 감독이 원했던 자리라고 말했다는 걸 들었다”고 전했다.

그러면서 “맨유가 포체티노 감독 선임을 위해서는 미국 대표팀에 바이아웃 700만 파운드(약 125억)를 지불해야 한다”며 풀어야 할 과제가 있다고 언급했다.

포체티노 감독은 사우샘프턴을 거쳐 2014년 토트넘 홋스퍼의 지휘봉을 잡았다. 2016-17시즌은 프리미어리그 준우승이라는 기염을 토했다.

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이후 2017-18시즌은 3위를 기록하면서 포체티노 감독은 토트넘을 경쟁력이 탄탄한 팀으로 만들었다.

포체티노 감독 체제의 토트넘은 2018-19시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 거함 맨체스터 시티를 무너트리는 등 결승으로 향했다. 아쉽게도 리버풀과의 대결에서 패배하면서 우승은 무산됐지만, 지도력은 인정받았다.

특히, 손흥민을 잘 활용하면서 토트넘의 부흥기를 함께했다.

포체티노 감독은 성적 부진으로 2019년 11월 토트넘을 떠났고 파리 생제르맹, 첼시를 거쳐 현재는 미국 대표팀의 사령탑이다. 2026 북중미 월드컵 16강 진출의 공을 인정받아 계약을 연장한 상황이다.

맨유는 지난 시즌 마이클 캐릭 감독 임시 체제에서 재미를 봤다. 분위기 반전에 성공했고 3위로 마치는 엄청난 성과를 달성했다. UCL 진출권 획득까지 더할 나위 없었다.

맨유는 캐릭 감독의 공로를 인정했고, 이번 시즌을 앞두고 정식 사령탑으로 임명했다. 레전드의 화려한 복귀였다.

하지만, 현실은 냉혹했다. 캐릭 감독 체제의 맨유는 시즌 초반 최악의 분위기가 형성됐다. 프리미어리그 10경기 중 승리는 단 1번이다.

맨유의 순위는 18위로 40년 만에 최악의 프리미어리그 출발이라는 비판을 피하지 못하는 중이다.

맨유의 부진이 계속되면서 사령탑 교체 분위기가 감지되고 있으며 캐릭 감독 경질과 함께 포체티노 선임을 고려하는 것으로 알려졌다.

미국 대표팀은 벼락을 맞은 분위기다. 갑자기 감독이 떠날 수도 있는 상황인 것이다.

미국 대표팀 수비수 안토니 로빈슨은 “모두에게 그렇듯 우리에게도 갑자기 닥쳐온 소식이다”고 반응했다.

그러면서 “포체티노 감독이 다른 팀과 연결된 건 예전에도 있던 일이다. 우리의 훈련에 영향을 미치지는 않을 것이다”며 개의치 않았다.

사진=게티이미지