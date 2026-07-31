손흥민 대체가 이렇게 어렵습니다! 토트넘, 'PL 통산 2골' 공격수 영입에 무려 1200억 투자 감행…"사실상 확정 단계"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼가 사비뉴(22·맨체스터 시티) 영입에 근접했다.

영국 매체 '더 타임스'는 29일(이하 한국시간) "토트넘이 사비뉴 영입을 위해 약 6천만 파운드(약 1천 158억 원) 규모의 계약을 추진하고 있다"며 "그는 이미 맨시티에 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 전달한 상황"이라고 보도했다.

매체에 따르면 토트넘은 공격진 여러 포지션을 소화할 수 있는 사비뉴의 다재다능함을 높이 평가하고 있다. 이적이 확정될 경우 사비뉴는 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 얀 폴 반 헤케, 마르틴 두브라프카, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리에 이은 토트넘의 올여름 일곱 번째 영입이 된다.

2004년생인 사비뉴는 2020년 아틀레치쿠 미네이루에서 프로 데뷔한 뒤 2022년 여름 트루아 AC로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다. 이후 PSV 에인트호번과 지로나에서 임대 생활을 했고, 특히 지로나에서 41경기 11골 10도움을 올리며 두각을 나타냈다.

2024년 여름 맨시티에 합류하며 프리미어리그(PL)에 입성했지만, 적응기는 순탄치 않았다. 사비뉴는 입단 첫 시즌(2024/25) 48경기에 나서 3골 13도움을 뽑아내며 분전했지만, 지난 시즌에는 36경기 4골 3도움에 그치며 아쉬움을 남겼다. 결국 올여름 펩 과르디올라 감독이 맨시티 지휘봉을 내려놓은 가운데 새로운 도전을 택했다.

이변이 없다면 토트넘 유니폼을 입을 전망이다. 토트넘은 지난 시즌 PL에서 부족한 골 결정력에 발목을 잡히기 일쑤였고, 38경기 48골을 기록하며 막바지까지 강등권 경쟁을 이어갔다. 뿐만 아니라 히샬리송 역시 올여름 토트넘을 떠날 가능성이 높아 공격진 보강은 선택이 아닌 필수로 여겨진다.

복수의 현지 매체에 의하면 토트넘은 사비뉴 영입을 확신하고 있는 단계로, 또 다른 공격수 보강에 심혈을 기울이고 있다. 토트넘은 사비뉴 외에도 오마르 마르무시(맨체스터 시티), 코디 각포(리버풀), 하파엘 레앙(AC 밀란) 등과 연결되고 있다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 30일 영국 매체 '데일리 메일'과 인터뷰에서 "공격진에 폭탄급 영입이 남아 있다"고 밝히며 추가 영입 가능성을 내비친 바 있다.