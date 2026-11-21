[골닷컴] 배웅기 기자 = 오현규(25·베식타시 JK)가 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)의 추천으로 토트넘 홋스퍼 유니폼을 입게 될까.

영국 매체 '풋볼365'는 19일(이하 한국시간) "토트넘이 오현규 영입에 필요한 이적료를 파악했다. 팀 레전드 손흥민 역시 영입 과정에 힘을 보태고 있는 것으로 전해졌다"고 보도했다.

매체에 따르면 토트넘은 지난달 2026/27 프리미어리그(PL) 3연승을 달리며 반등의 발판을 마련했지만 여전히 득점력 빈곤에 시달리고 있다. 올 시즌 11경기에서 12골을 기록하는 데 그쳤고, 최다 득점자인 도미닉 솔랑케마저 3골에 머물러 있다. 올여름 야심 차게 영입한 사비우, 오마르 마르무시 등은 제 몫을 하지 못하고 있는 실정이다.

이에 토트넘은 오현규의 상황을 주시하고 있다. 복수의 현지 매체에 따르면 베식타시는 그를 매각할 의사가 없지만 이적료 3,000만 유로(약 443억 원) 이상의 제안이라면 검토해 보겠다는 입장이다.

대한민국 국가대표팀 '대선배' 손흥민 역시 오현규의 토트넘 이적을 위해 팔을 걷어붙였다는 후문이다. 풋볼365는 튀르키예 매체 '터키시 풋볼'의 보도를 인용해 "손흥민은 오현규가 토트넘에 적합한 자원이며 팀에서 한 단계 더 성장할 수 있을 것으로 평가했다"며 "실제로 손흥민은 토트넘에 오현규 영입을 추천했고, 구단은 오현규를 주요 영입 후보 중 한 명으로 분류했다"고 밝혔다.

오현규의 토트넘 이적설은 이번이 처음이 아니다. 앞서 영국 매체 '투 더 레인 앤드 백'은 18일 "토트넘은 최근 몇 개월 동안 오현규에게 관심을 보여 왔다. 베식타시는 그의 잔류를 원하고 있지만, 내년 1월 최소 3,000만 유로의 이적료를 제안해 온다면 입장을 바꿀 예정이다. 이는 토트넘에 과감한 승부수를 던질 만한 요인으로 작용할 수 있다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 오현규 영입을 승인할지는 지켜볼 일"이라고 전했다.

다만 지금으로서는 빈첸초 이탈리아노 베식타시 감독의 강력한 만류로 잔류에 무게가 실린다. 튀르키예 매체 '스포르크스'는 지난달 9일 "오현규가 토트넘의 관심을 받고 있는 가운데, 이탈리아노가 베식타시에 그와 동행을 이어 가고 싶다는 뜻을 내비쳤다"고 보도했다.

실제로 이탈리아노는 최근 한 인터뷰를 통해 "우리는 세 개 대회에서 경쟁하고 있으며, 부상자와 징계자 역시 발생할 것이다. 오현규와 두샨 블라호비치는 조화를 이루고 있으며, 두 선수 모두에게 만족한다"며 "특히 오현규는 훈련에서 최선을 다하고 있다. 그와 계속해서 함께할 계획"이라고 강조한 바 있다.