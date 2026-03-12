손흥민이 심상치 않다…계속되는 상대 집중 견제→5경기 연속 침묵, LAFC 감독은 "너무 답답하다" 한숨

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)을 향한 집중 견제가 날로 심해지고 있다.

로스앤젤레스(LA) FC는 11일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LD 알라후엘렌세와 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 1차전 홈 경기에서 1-1로 비겼다.

이날 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했고, 후반 11분 드니 부앙가의 동점골을 도우며 시즌 7호 도움을 적립했다. 축구 통계 매체 'FotMob' 기준 1도움을 비롯해 패스 성공률 83%(40/48), 슈팅 7회, 찬스 메이킹 5회, 지상 경합 성공 5회, 파이널 서드 패스 4회, 볼 회수 3회, 피파울 2회 등을 기록하며 평점 8.0을 받았다.

아쉽게도 득점에는 실패하며 5경기 연속 침묵을 지켰다. 알라후엘렌세는 촘촘히 수비라인을 유지해 공간을 내주지 않았고, 거친 몸싸움으로 손흥민을 다뤘다. 주심의 판정이 다소 관대했던 점을 고려하면 실제로 집계된 2회의 피파울은 적어도 너무 적은 수치다. 손흥민 역시 불편한 기색을 숨기지 않을 정도였다.

마크 도스 산토스(48) LAFC 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "손흥민을 향한 거친 플레이가 지난 시즌에 비해 훨씬 더 심해진 것 같다. 물론 그가 득점할 때면 상대가 더 조심하는 건 당연하다. 손흥민을 막고자 센터백과 수비형 미드필더가 공간을 주지 않고 계속 부딪히는 모습도 봤다. 전반 내내 너무 답답했다"고 토로했다.

그러면서도 "이러한 양상의 경기에서 전혀 기회를 만들지 못하고 고전한다면 걱정하겠지만 그렇지 않았고, 언젠가는 놓친 기회까지 득점으로 연결될 것이라고 확신한다"고 말했다.

손흥민의 패스에 이은 부앙가의 득점은 선제골 이후 줄곧 내려앉은 알라후엘렌세 수비진의 허를 찌른 장면이었다. 도스 산토스는 "상대가 그렇게 하는 건 우리가 잘하기 때문이다. 다만 전환 과정에 공간이 열려 나온 득점에 가깝다. 우리가 추구하는 모습이기는 하나 상대가 낮게 내려앉은 순간에는 기회 창출과 침투가 수비에 막혔다"며 밀집 수비 파훼법을 찾을 필요가 있다고 강조했다.