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[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민이 오랜만에 득점포를 가동하면서 승리를 견인했다.

로스엔젤레스FC(LAFC)는 29일 오전 10시 30분(한국시간) 미국 LA에 위치한 BMO 스타디움에서 치러진 세인트루이스시티와의 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 플레이오프 1라운드 2차전에서 4-1 대승을 거뒀다.

LAFC는 1차전은 패배했지만, 2차전에서는 승리를 챙기면서 플레이오프 승부를 3차전까지 끌고갔다.

LAFC가 3차전에서도 승리한다면 서부 2위 FC댈러스, 동부 7위 포틀랜드 팀버스 맞대결 승자와 콘퍼런스 준결승에서 격돌한다.

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손흥민은 이날 전반 7분 만에 득점포를 가동했다. 드니 부앙가와 원투 패스 이후 회심의 슈팅을 선보였는데 크로스바를 맞고 라인을 넘어가면서 골로 이어졌다.

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손흥민의 존재감은 이어졌다. 전반 22분 상대 수비수의 패스 미스를 정확한 슈팅으로 가져갔고 그대로 득점으로 연결되면서 멀티골을 장식했다.

MLS 사무국은 “손흥민과 드니 부앙가는 LAFC가 궁지에 몰린 상황에서 역할을 톡톡히 해냈다”며 활약을 조명했다.

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이어 “손흥민 2, 부앙가 1, 레오 왈타 1골을 등에 업고 LAFC는 3차전으로 향하게 됐다”고 덧붙였다.

손흥민은 오랜만에 득점포를 가동했는데 이 부분을 조명했다.

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MLS 사무국은 “손흥민이 살아난다. MLS에서 골을 넣은 지 한 달이 득점 감각을 되살리기에 완벽한 기회였다”고 활약을 인정했다.

손흥민은 경기 후 애플 TV를 통해 “팀을 위해 하고 싶었던 일이었다. 우리 모두 그렇게 했다고 생각한다. 물론 골을 넣기 위해 여기에 왔지만, 승리하는 것도 제 목표입니다. 팀을 위해 최선을 다하려고 노력한다. 도움이 될 수 있어서 정말 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

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손흥민은 지난 10월 15일 오스틴FC와의 경기 이후 침묵하면서 아쉬움을 삼켰다. 그러던 45일 후 세인트루이스시티를 상대로 득점포를 가동하면서 골 가뭄을 끝냈다.

LA타임스는 “손흥민은 45일 만에 득점 가뭄을 끝냈고 LAFC의 4-1 승리를 이끌었다”며 활약을 조명했다.

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이어 “손흥민이 골이나 도움을 기록했을 때 LAFC는 7승 1무 4패를 기록하고 있었다”고 덧붙였다.

사진=게티이미지