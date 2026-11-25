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[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민이 미국 메이저리그 사커(MLS)에 강등 시스템 도입 필요성을 주장했다.

스페인 매체 ‘마르카’는 24일 손흥민이 MLS의 강등 시스템 도입 필요성에 대해 언급한 내용을 전했다.

유럽 등 세계 주요 리그와는 달리 MLS는 승격과 강등이 없다. 대신 경기 수를 늘려 팬들에게 직관 기회를 늘리는 플레이오프 시스템을 운영하고 있다.

이에 대해서는 “MLS의 승강 시스템 도입은 수년간 끊임없이 논의된 주제다. 하지만, 구단주들이 재정적인 이유로 반대했다. 경제적 안정성을 보장하고 강등으로 인한 파산 위험을 피할 수 있는 보호된 사업 모델이라고 여긴다”고 설명했다.

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손흥민은 “MLS 무대는 점점 성장 중이다. 이름값이 높은 선수들도 합류하고 있다. 하지만, 강등이 없기에 때로는 압박감이 덜하다고 느낀다. 내가 바꿀 수 있는 문제는 아니다. 토마스 뮐러의 지적은 정확했다. 동의한다”고 말했다.

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이어 “프리미어리그에서는 매주 엄청난 압박을 받았다. 팀이 부진에 빠지고, 하위권에 머물기 시작하면 정말 어려운 시간을 보내게 된다. 이러한 부분이 축구를 더 재미있게 만든다고 생각한다. 나는 MLS가 더 발전하면 좋겠다”고 비교하기도 했다.

실제로 손흥민은 토트넘 홋스퍼 시절 2024-25시즌 힘든 싸움을 겪기도 했다. 다행히 17위로 마감하면서 강등은 피했다. 당시 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승으로 위안을 삼기도 했다.

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뮐러는 바이에른 뮌헨 등에서 존재감을 과시했고 벤쿠버 화이트캡스에서 활약 중이다.

뮐러는 “MLS는 강등이 없다. 따라서 큰 압박감도 없다. 성적이 좋지 않으면 그저 팀을 재건하겠다고 말한다. 물론, 패배를 좋아하는 사람은 없을 것이다. 하지만, 강등을 피하는 싸움을 완전히 다르다”며 변화가 필요하다고 주장하기도 했다.

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사진=게티이미지