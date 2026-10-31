손흥민도 추억에 잠겼다! 토트넘 데뷔골 기억 나니? ‘크리스탈 팰리스와 얽힌 득점 기록’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민이 토트넘 홋스퍼 시절을 추억했다.

프리미어리그는 31일(한국시간) 공식 채널을 통해 손흥민의 토트넘 첫 골이라는 영상을 업로드했다.

손흥민도 추억에 빠졌다. 자신의 SNS에 공유하면서 토트넘의 슬로건 COYS(Come On You Sprus)을 외쳤다.

손흥민은 지난 2015년 9월 20일 오후 9시 30분(한국시간) 영국 런던에 위치한 화이트 하트 레인에서 치러진 크리스탈 팰리스와의 2015-16시즌 프리미어리그 6라운드 경기에서 크리스티안 에릭센의 패스를 받은 후 질주했고 득점포를 가동했다.

다음 경기 TOT 프리미어리그 13:30 CRY

손흥민의 토트넘, 프리미어리그 데뷔골이 터지는 순간이었다. 합류 초반 부진을 씻어내는 득점이었다.

손흥민은 크리스탈 팰리스와 인연이 깊다. 지난 2019년 4월 4일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 치러진 2018-19시즌 프리미어리그 31라운드 경기에서 득점포를 가동했다.

토트넘 홋스퍼 스타디움은 토트넘의 새로운 경기장이었는데 손흥민이 개장 첫 골을 터트린 것이다.

손흥민은 2015년 여름 독일 레버쿠젠을 떠나 토트넘으로 향하면서 프리미어리그 무대에 도전장을 내밀었다.

시작은 좋지 않았다. 피지컬, 거친 플레이 등 독일 분데스리가와 다른 스타일 적응에 애를 먹었다.

하지만, 점차 진가를 발휘했고, 크리스탈 팰리스를 상대로 첫 골을 터트리는 걸 시작으로 토트넘의 핵심 선수로 자리 잡았다.

손흥민은 토트넘 합류 이후 꾸준하게 핵심 선수로 활약했다. 감독이 바뀌는 상황에서도 입지는 굳건했다.

특히, 해리 케인과 해결사와 조력자 역할을 적절하게 분배 수행하면서 팀의 공격을 이끌었고 프리미어리그 최고의 듀오라는 찬사를 받기도 했다.

손흥민은 2021-22시즌 프리미어리그 득점왕을 거머쥐면서 레전드 활약을 선보이기도 했다.

유독 트로피와 인연이 없었던 손흥민은 한을 풀었다. 토트넘이 2024-25시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 결승전에서 맨체스터 유나이티드를 1-0으로 꺾고 우승을 차지한 것이다.

손흥민의 UEL 우승이 토트넘과의 마지막 여정이었다. 한국에서 치러진 뉴캐슬 유나이티드와의 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 앞두고 이적을 발표했다.

이후 미국 메이저리그 사커(MLS) 무대로 향했다. 로스엔젤레스FC(LAFC)에서 황혼기를 보내는 중이다.

사진=게티이미지