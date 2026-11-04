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손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images
배웅기

손흥민도 어찌할 도리 없었나…타마리트 임시 감독, LAFC 패배에 선수단 작심 비판 "마음가짐부터 안일하다"

Los Angeles FC vs 미네소타 유나이티드
Los Angeles FC
미네소타 유나이티드
미국 MLS
X. Tamarit

[골닷컴] 배웅기 기자 = 샤비 타마리트(44) 임시 감독이 로스앤젤레스(LA) FC 선수단의 마음가짐을 지적했다.

LAFC는 지난 2일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 미네소타 유나이티드와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 33라운드 홈 경기에서 1-3으로 패했다.

이로써 6위(12승 11무 10패·승점 47)를 유지한 LAFC는 1경기를 남겨 둔 시점에 최소 7위를 확보하며 2026 아우디 MLS컵(플레이오프) 진출을 확정지었지만 1라운드(16강) 1·3차전을 안방에서 개최하는 상위 시드를 배정받는 데는 실패했다.

MLS는 동부와 서부 콘퍼런스로 나뉘어 정규 시즌을 치른 뒤 18개 팀이 아우디 MLS컵에 진출해 우승을 가리는 방식으로 진행된다. MLS컵은 양대 콘퍼런스 8, 9위 팀 간 단판 승부를 거쳐 16개 팀이 토너먼트를 벌인다. 16개 팀이 참가하는 1라운드는 3전 2선승제이며 8강부터 단판이다.

LAFC는 상위 시드 배정을 위해 미네소타전에서 반드시 승리해야 했지만, 전반에만 2골을 내주는 등 내내 부진한 경기력을 보이며 안방에서 무릎을 꿇었다. 타마리트 역시 경기 후 기자회견을 통해 "우리는 시작부터 집중하지 못했다. 용납할 수 없는 태도"라며 목소리를 높였다.

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타마리트는 "패배의 가장 큰 책임은 내게 있다. 때때로 이런 나쁜 경기가 나올 때 우리 앞에는 두 가지 길밖에 없다. 교훈을 얻든지, 아니면 큰 문제에 봉착하든지다. 후반에 어떻게든 만회해 보고자 했지만, 후반 역시 좋지 못했다. 상대가 2-0으로 앞서 나가며 수비 라인을 내렸기 때문에 몇 차례 기회가 생긴 것뿐"이라고 돌아봤다.

드니 부앙가를 주 포지션이 아닌 최전방 공격수로 기용하는 이유를 묻자 "핵심은 우리가 올바른 마음가짐으로 경기에 임하지 않았다는 점"이라며 "상대는 마치 플레이오프(PO)를 치르듯 간절하게 뛰는데, 우리는 너무 안일했다. 이번 경기에서 승리했다면 4위 안에 들 확률을 높일 수 있었던 만큼 이러한 안일함은 결코 용납될 수 없다"고 답했다.

이어 "팀의 리더인 나부터 시작해 모두 뼈아프게 반성해야 한다. 복기하고 교훈을 얻을 수 있다면 PO를 앞두고 좋은 예방 주사가 될 것"이라며 "다만 이번 패배를 통해 배우지 못한다면 큰 위기에 빠질 것이다. 확실한 사실은 우리가 경기에 몰입하지 못했다는 점이다. 솔직히 말해 축구를 하다 보면 정확한 패배 원인을 알 수 없는 날이 있다. 면밀히 다시 분석해 보겠다"고 말했다.

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