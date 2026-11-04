손흥민도 어찌할 도리 없었나…타마리트 임시 감독, LAFC 패배에 선수단 작심 비판 "마음가짐부터 안일하다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 샤비 타마리트(44) 임시 감독이 로스앤젤레스(LA) FC 선수단의 마음가짐을 지적했다.

LAFC는 지난 2일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 미네소타 유나이티드와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 33라운드 홈 경기에서 1-3으로 패했다.

이로써 6위(12승 11무 10패·승점 47)를 유지한 LAFC는 1경기를 남겨 둔 시점에 최소 7위를 확보하며 2026 아우디 MLS컵(플레이오프) 진출을 확정지었지만 1라운드(16강) 1·3차전을 안방에서 개최하는 상위 시드를 배정받는 데는 실패했다.

MLS는 동부와 서부 콘퍼런스로 나뉘어 정규 시즌을 치른 뒤 18개 팀이 아우디 MLS컵에 진출해 우승을 가리는 방식으로 진행된다. MLS컵은 양대 콘퍼런스 8, 9위 팀 간 단판 승부를 거쳐 16개 팀이 토너먼트를 벌인다. 16개 팀이 참가하는 1라운드는 3전 2선승제이며 8강부터 단판이다.

LAFC는 상위 시드 배정을 위해 미네소타전에서 반드시 승리해야 했지만, 전반에만 2골을 내주는 등 내내 부진한 경기력을 보이며 안방에서 무릎을 꿇었다. 타마리트 역시 경기 후 기자회견을 통해 "우리는 시작부터 집중하지 못했다. 용납할 수 없는 태도"라며 목소리를 높였다.

타마리트는 "패배의 가장 큰 책임은 내게 있다. 때때로 이런 나쁜 경기가 나올 때 우리 앞에는 두 가지 길밖에 없다. 교훈을 얻든지, 아니면 큰 문제에 봉착하든지다. 후반에 어떻게든 만회해 보고자 했지만, 후반 역시 좋지 못했다. 상대가 2-0으로 앞서 나가며 수비 라인을 내렸기 때문에 몇 차례 기회가 생긴 것뿐"이라고 돌아봤다.

드니 부앙가를 주 포지션이 아닌 최전방 공격수로 기용하는 이유를 묻자 "핵심은 우리가 올바른 마음가짐으로 경기에 임하지 않았다는 점"이라며 "상대는 마치 플레이오프(PO)를 치르듯 간절하게 뛰는데, 우리는 너무 안일했다. 이번 경기에서 승리했다면 4위 안에 들 확률을 높일 수 있었던 만큼 이러한 안일함은 결코 용납될 수 없다"고 답했다.

이어 "팀의 리더인 나부터 시작해 모두 뼈아프게 반성해야 한다. 복기하고 교훈을 얻을 수 있다면 PO를 앞두고 좋은 예방 주사가 될 것"이라며 "다만 이번 패배를 통해 배우지 못한다면 큰 위기에 빠질 것이다. 확실한 사실은 우리가 경기에 몰입하지 못했다는 점이다. 솔직히 말해 축구를 하다 보면 정확한 패배 원인을 알 수 없는 날이 있다. 면밀히 다시 분석해 보겠다"고 말했다.