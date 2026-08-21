손흥민과 한솥밥 먹을 수도…LA FC, ‘입지 잃은’ 韓 국가대표 출신 미드필더 권혁규 영입 구체적 관심 포착

손흥민(34)이 뛰고 있는 LA FC(미국)가 권혁규(25·카를스루어) 영입에 관심을 보이고 있다.

독일 축구 이적시장 전문가 데니스 바이어 기자는 20일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “권혁규가 입단 반년 만에 카를스루어(독일)를 떠날 수도 있다”며 “현재 선수와 구단 모두 이적에 열려 있는 상태”라고 전했다.

바이어 기자에 따르면 현재 LA FC와 야기엘로니아 비아위스토크(폴란드), 세레소 오사카(일본)가 권혁규 영입에 구체적인 관심을 보이고 있는 구단으로 알려졌다. 이 가운데서 가장 눈에 띄는 구단은 역시나 LA FC다.

LA FC에는 현재 손흥민이 핵심으로 활약 중이다. 때문에 권혁규가 만약 LA FC로 이적하게 된다면, 손흥민과 한솥밥을 먹게 된다. LA FC는 현재 중원에 미드필더 3명을 역삼각형 형태로 배치하는 전술을 주로 활용하는데, 가운데서 중심을 잡아줄 수비형 미드필더 자원이 마땅치 않아 밸런스가 흔들리고 있다. 권혁규를 영입하려는 이유다.

권혁규는 중앙 미드필더와 수비형 미드필더를 오가는 자원으로, 1m90cm가 넘는 탄탄한 피지컬과 왕성한 활동량을 자랑한다. 공수 연결고리 역할에 특화되어 있는 만큼, 패싱력과 탈압박 능력도 뛰어나다. 이에 한때 기성용의 뒤를 이을 후계자로 불리기도 했다.

2019년 부산 아이파크에서 프로에 데뷔한 후 김천 상무에서 병역을 이행할 때까지만 하더라도 권혁규는 한국 축구를 이끌어갈 유망주로 많은 기대를 모았다. 이후 2023년 셀틱(스코틀랜드)으로 이적해 어릴 적부터 꿈꿔오던 유럽 무대에도 진출했다.

권혁규는 하지만 셀틱에서 기회를 받지 못하며 성장세가 멈췄고, 세인트 미렌과 하이버니언(이상 스코틀랜드) 등에서 임대 생활하는 동안에도 크게 두각을 나타내지 못했다. 결국 정규적인 출전시간을 보장받고자 이적을 모색한 끝에 낭트(프랑스) 유니폼을 입었다. 낭트에서 초반에는 기회를 받았으나 사령탑이 바뀌면서 ‘전력 외’로 분류됐다.

2026 북중미 월드컵 출전이 목표였던 권혁규는 결국 급여 삭감까지 불사하며 올해 초 카를스루어로 둥지를 옮겼다. 그러나 카를스루어에서도 이렇다 할 활약을 보여주지 못했고 입단 반년 만에 입지를 잃었다. 실제 새 시즌 개막 후 2경기 연속 명단에 포함되지 못하며 결장했다.