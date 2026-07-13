손흥민과 유로파 우승 합작→호날두와는? 前 토트넘 감독 포스테코글루, 알 나스르 부임 "ACL 엘리트 경쟁 치열"

[골닷컴] 김형중 기자 = 토트넘 홋스퍼 레전드 손흥민(34)과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 합작했던 엔제 포스테코글루(60) 감독이 알 나스르에서 크리스티아누 호날두(41)를 지도하며 새로운 도전에 나선다.





포스테코글루 감독이 지난 4일 사우디아라비아 프로리그 챔피언 알 나스르의 새 사령탑으로 공식 부임했다. 호르헤 헤수스 감독이 이끌었던 알 나스르는 지난 시즌 7년 만에 사우디 프로리그 우승을 차지했고, 포스테코글루는 이 성공의 바통을 이어받아 타이틀 방어에 나선다.





포스테코글루 감독은 로베르토 마르티네스 감독 등 쟁쟁한 후보들과 경쟁 끝에 알 나스르의 지휘봉을 잡았고 2년 계약을 체결했다. 알 나스르 스쿼드의 가장 큰 상징은 단연 호날두다. 포스테코글루는 최근 구단 미디어와 인터뷰에서 세계 최고의 스타와 함께 일하게 됐다는 것에 대해 긍정적인 입장을 밝혔다. 그는 "올 시즌 재미있게 할 것이고 임팩트를 남기겠다. 최대한 성공하되 모든 사람이 즐길 수 있는 방식으로 할 것"이라고 전했다.





알 나스르를 선택한 이유에 대해서는 "커리어 전체에 걸쳐 새로운 도전을 즐겨왔다. 새로운 리그, 새로운 사람들과 일하면서 성장하는 것이 가장 중요하다. 이번에도 새로운 환경과 나라에서 나 자신을 시험할 또 다른 기회"라고 설명했다. 이어 "과거에는 어려운 클럽을 맡아 재건하는 역할을 많이 해왔는데, 이번에는 성공적인 팀의 모멘텀을 이어가는 기회를 갖게 돼 즐겁다"고 덧붙였다.





사우디 리그의 경쟁 수준에 대해서도 높은 평가를 내렸다. 포스테코글루 감독은 "아시아에서 일을 많이 했고, 유럽에 있을 때도 항상 아시아가 결코 쉬운 곳이 아니라고 말했다. 사우디 리그가 지난 몇 년간 얼마나 성장했는지 보면 안다. 이제 4~6개 클럽이 치열하게 경쟁하고 있고, 챔피언스리그 엘리트도 매우 까다로운 무대"라고 강조했다.





전임 헤수스 감독에 대해서는 "탁월한 일을 해냈다"고 치켜세우면서도 자신만의 색깔을 분명히 하겠다고 밝혔다. "이제 클럽은 다음 단계로 나아갈 준비가 됐고, 그래서 내가 여기 있다"라는 포스테코글루 감독은 "나는 매년 새롭게 출발한다. 과거에 많은 성공을 거뒀지만 매년 똑같은 생각으로 시작한다. 올해를 내 커리어 최고의 해로 만들고 싶다"고 말했다.





그의 '2년 차 우승 징크스'에 대한 해명도 내놨다. 포스테코글루 감독은 "1년 차든 2년 차든 3년 차든 상관없다. 감독을 하는 한 매 시즌 우승하고 싶다. 하지만 우승만이 전부가 아니다. 어떻게 이기느냐, 어떤 축구를 하느냐도 그만큼 중요하다"고 강조했다. 셀틱에서 부임 첫 시즌 우승을 이뤄낸 경험을 바탕으로, 특정 연차에 국한되지 않는 우승 의지를 피력했다.





한편, 포스테코글루 감독은 호주 A리그 구단들과 대표팀, J리그 요코하마 마리노스 감독을 거친 후 셀틱FC에서 감독으로서 유럽 무대에 데뷔했다. 이어 2023년 여름부터 2년 간 토트넘을 지휘했고 2025년 여름 노팅엄 포레스트로 옮긴 뒤 39일 만에 경질된 뒤 휴식기를 보낸 바 있다.