'손케 듀오'는 영원하다…손흥민, '영혼의 단짝' 케인 발롱도르 수상에 "축하해 나의 GOAT" 헌사

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(32·로스앤젤레스 FC)이 '영혼의 단짝' 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)의 발롱도르 수상을 축하했다.

케인은 27일(한국시간) 영국 런던의 런던 팔라디움에서 진행된 2026 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 호명됐다. 그는 2위 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 3위 라민 야말(바르셀로나)을 따돌리고 생애 첫 수상의 영광을 차지했다.

프랑스 매체 '프랑스 풋볼'이 주관하는 발롱도르는 한 시즌간 세계 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 가장 영예로운 상이다. 케인은 지난 시즌 65경기 73골 8도움을 기록하며 뮌헨의 더블(2관왕)과 잉글랜드 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 3위 달성에 이바지했다.

영국 선수로는 2001년 마이클 오언 이후 25년 만, 뮌헨 선수로는 1981년 카를 하인츠 루메니게 이후 45년 만의 수상이다. "꿈이 이뤄졌다. 상상한 그 어떤 순간보다도 벅차고 믿을 수 없을 만큼 놀랍다"고 운을 뗀 케인은 "이번 수상은 잉글랜드에 정말 큰 의미가 있다. 우리는 완벽하지는 않았지만 좋은 순간을 많이 만들어 냈다. 대표팀 주장일 수 있어 자랑스럽고 이 상은 우리 모두의 것"이라고 소감을 밝혔다.

이어 "토마스 투헬 감독을 비롯한 대표팀 코치진에게도 다시 한번 감사를 전한다. 특유의 리더십으로 동기를 부여하며 팀의 수준을 한층 끌어올린 점은 정말 대단했다"며 "발롱도르와 함께 잉글랜드를 다시 세계 축구의 중심에 올려놓을 수 있게 돼 기쁘다. 대표팀에서 뛰는 것은 가장 큰 영광이며 내가 무엇보다 사랑하는 일"이라고 말했다.

케인의 수상 소식에 과거 토트넘에서 한솥밥을 먹은 손흥민 역시 축하를 보냈다. 손흥민은 케인의 사회관계망서비스(SNS) 게시글에 "그 누구보다 많은 축하를 받을 자격이 있다. 내 단짝에게 많은 축하를 보내 달라"는 댓글을 남긴 데 이어 자신의 계정을 통해서도 축하 메시지를 전하며 'GOAT(Greatest Of All Time)'를 의미하는 염소 이모지를 덧붙였다.

이날 케인은 발롱도르 외에도 한 시즌간 가장 많은 득점을 올린 선수에게 수여되는 트로페 게르트 뮐러를 수상하며 명실상부한 세계 최고의 공격수임을 입증했다. 그는 2024년 시상식에서도 2023/24시즌 59경기 52골이라는 기록을 앞세워 해당 상의 수상자로 호명된 바 있다.