'손정범 복귀-후이즈 선발' FC서울, '남태희 2경기 연속골 도전' 제주와 격돌

[골닷컴] 김형중 기자 = FC서울 신예 손정범이 복귀한다. 10라운드 강원FC 원정에서 퇴장 당했던 손정범은 제주SK 원정 선발 명단에 이름을 올렸다.





서울은 9일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 제주와 하나은행 K리그1 2026 13라운드 원정 경기를 치른다. 최근 2경기에서 1무 1패로 승리가 없는 서울은 안정적인 선두 유지를 위해 이날 경기 승리가 필요하다.





김기동 감독은 선발 명단에 변화를 줬다. 주포 클리말라가 빠지고 후이즈가 선발 출격한다. 올 시즌 1골에 그치고 있는 후이즈는 조영욱과 짝을 이뤄 최전방에 나선다. 중원은 이승모 대신 손정범이 먼저 들어간다. 강원전 퇴장을 당하며 2경기를 쉰 손정범은 바베츠의 파트너로서 허리에서 에너지를 더할 전망이다. 측면은 송민규와 정승원이 나선다. 포백에도 변화가 있다. 지난 경기 퇴장 당한 야잔이 빠지고 로스의 짝으로 박성훈이 낙점 받았다. 풀백은 김진수와 최준으로 변화가 없다. 골문은 구성윤이 지킨다.





벤치에는 클리말라, 안데르손, 고필관, 문선민, 황도윤, 이승모, 이한도, 박수일, 임준섭이 앉는다.





홈 팀 제주는 지난 경기 부천FC 원정에서 승리하며 2연승을 노리고 있다. 당시 시즌 첫 골을 터트리며 승리의 주역이 되었던 남태희는 이번 경기에서 2경기 연속골에 도전한다. 그는 네게바와 투톱으로 서울 골문을 정조준한다.





중원은 오재혁과 장민규가 맡고 측면은 권창훈과 박창준이 나선다. 최후방 포백 라인은 김재우, 세레스틴, 유인수, 김륜성 조합으로 나온다. 골키퍼 장갑은 어김없이 김동준이 낀다.





교체 명단에는 김신진, 신상은, 김준하, 최병욱, 김건웅, 임창우, 정운, 권기민, 안찬기가 이름을 올렸다.





서울은 현재 1위를 달리고 있지만 최근 주춤하며 2위 전북현대에 승점 5점 차 추격을 허용했다. 이날 경기 승리가 필요한 이유다. 제주는 4승 3무 5패로 9위에 머무르고 있다. 이제는 세르지우 코스타 감독의 축구가 점점 자리를 잡아가는 만큼 순위도 끌어올려야 하는 시기다.





1라운드 로빈, 제주에서 만났던 두 팀의 경기는 서울의 2-1 극장승으로 끝난 바 있다.