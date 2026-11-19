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[골닷컴] 김형중 기자 = 2027년 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거에 3명이 후보로 접수했다.

FIFA는 19일(한국시간) 공식 채널을 통해 2027년 3월 열릴 회장 선거 입후보를 접수한 결과, 잔니 인판티노 현 회장과 필리프 디알로 프랑스축구협회장, 타시마 코조 일본축구협회 명예회장 등 3명이 후보로 올랐다고 발표했다.

지난 4월 29일 FIFA 이사회의 선거 공고에 따라 회원협회들이 추천한 입후보 3건을 접수했다. 선거는 2027년 3월 18일 모로코 라바트에서 열리는 제77회 FIFA 총회에서 치러진다.

세 사람의 입후보는 FIFA 거버넌스 규정에 따라 선거위원회에 전달됐다. 선거위원회가 심사해 후보 자격 인정 여부를 결정한다. FIFA는 늦어도 2027년 2월 18일까지 최종 승인된 후보의 이름을 회원협회에 통보할 예정이라고 밝혔다.

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후보 구도는 인판티노 회장의 연임을 둘러싼 갈등과 맞물려 있다. 2016년부터 FIFA를 이끌어온 인판티노 현 회장은 4선 도전을 선언했다. 그러나 유럽축구연맹(UEFA)은 월드컵 등 FIFA 대회의 상업 부문을 운영하는 회사에 민간 투자를 유치하려는 인판티노의 계획에 신뢰를 잃었다. 이에 지난 8월 대안 후보를 찾겠다고 밝혔고, 16일 디알로를 지지 후보로 내세웠다. 현재 프랑스축구협회장인 디알로는 9월 “FIFA 회장에 대한 신뢰가 깨졌다”라며 프랑스협회가 인판티노 지지를 철회했다고 전한 바 있다.

타시마는 일본이 역대 처음으로 내세운 FIFA 회장 후보다. 전 일본축구협회장이자 현재 명예회장인 타시마는 이달 5일 출마를 선언했다. 최초로 아시아출신 FIFA 회장에 도전한다.

한편, 앞서 출마 의사를 밝혔던 스위스 출신 전 축구선수 라몬 베가는 이번 후보 명단에 없다. 지난달 가장 먼저 출마를 공개했던 베가는 5개 회원협회의 추천이 필요한 요건을 11월 초까지 충족하지 못한 상태였다. FIFA는 명단에서 제외된 이유를 공개하지 않았다.

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인판티노 회장의 출마 자격을 둘러싼 논란도 남아 있다. 미겔 마두로 전 FIFA 거버넌스위원장은 이달 초 정관상 인판티노가 4선에 나설 수 없다고 주장했고, 시민단체 페어스퀘어도 FIFA에 그의 출마 자격 여부를 판단하라고 촉구했다. 인판티노는 2016년 제프 블라터의 잔여 임기를 채우며 취임했다. 선거위원회가 이 문제를 어떻게 판단할 지 주목된다.