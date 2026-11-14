[속보] ‘92라인’ 이재성·‘96라인’ 황희찬 합작골…한국, 사우디 한 골 차로 다시 추격 (후반 30분)

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한국축구가 재차 추격에 나섰다.

임시 사령탑 로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 킥오프한 사우디아라비아와 A매치 평가전을 치르고 있다. 후반 30분이 지난 시점 한국은 2대 3으로 한 골 차로 끌려가고 있다.

한국은 전반 추가시간 1분 마르완 알 사하피(알이티하트 클럽)에게 선제골을 헌납했지만, 후반 2분 오현규(베식타시)가 동점골을 터뜨리면서 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 후반 11분과 14분 각각 모하메드 칸노(알힐랄)와 압둘라 알 아마리(알나스르)에게 내리 실점했다.

순식간에 2골 차로 벌어진 한국은 결국 분위기를 바꾸기 위해 교체를 단행했다. 후반 22분 오현규와 박진섭(저장), 설영우(아우크스부르크), 이한범(클럽 브뤼헤)을 빼고 이재성(마인츠)과 오세훈(시미즈), 이명재(대전), 최준(서울)을 투입했다.

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변화는 적중했다. 한국이 한 골 차로 다시 격차를 좁혔다. 황희찬이 페널티 박스 안 왼쪽 측면으로 파고들어 이재성과 원투 패스를 주고받은 후 재치 있는 개인기로 압둘라 알 아마리를 제치고 컷백을 내주자 이재성이 문전 앞으로 쇄도하면서 왼발로 밀어 넣었다.