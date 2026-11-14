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강동훈

[속보] ‘92라인’ 이재성·‘96라인’ 황희찬 합작골…한국, 사우디 한 골 차로 다시 추격 (후반 30분)

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한국축구가 재차 추격에 나섰다.

 

임시 사령탑 로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 킥오프한 사우디아라비아와 A매치 평가전을 치르고 있다. 후반 30분이 지난 시점 한국은 2대 3으로 한 골 차로 끌려가고 있다.

 

한국은 전반 추가시간 1분 마르완 알 사하피(알이티하트 클럽)에게 선제골을 헌납했지만, 후반 2분 오현규(베식타시)가 동점골을 터뜨리면서 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 후반 11분과 14분 각각 모하메드 칸노(알힐랄)와 압둘라 알 아마리(알나스르)에게 내리 실점했다.

 

순식간에 2골 차로 벌어진 한국은 결국 분위기를 바꾸기 위해 교체를 단행했다. 후반 22분 오현규와 박진섭(저장), 설영우(아우크스부르크), 이한범(클럽 브뤼헤)을 빼고 이재성(마인츠)과 오세훈(시미즈), 이명재(대전), 최준(서울)을 투입했다.

 

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변화는 적중했다. 한국이 한 골 차로 다시 격차를 좁혔다. 황희찬이 페널티 박스 안 왼쪽 측면으로 파고들어 이재성과 원투 패스를 주고받은 후 재치 있는 개인기로 압둘라 알 아마리를 제치고 컷백을 내주자 이재성이 문전 앞으로 쇄도하면서 왼발로 밀어 넣었다.

작성자:강동훈

취재 기자

골닷컴 코리아 기자 강동훈입니다. 유년기 시절부터 꾸준히 축구를 취미로 해오고 또 축구를 시청해오면서 축구는 제 모든 것이었습니다. 결국 축구와 관련된 직종을 찾아 나섰고 골닷컴과 연을 맺으면서 기자 생활을 시작, 덕업일치의 삶을 살아가고 있습니다.

 

2021년부터 골닷컴에서 국내 K리그와 축구대표팀 현장을 발로 뛰면서 취재하고, 유럽 5대 리그(잉글랜드·스페인·이탈리아·독일·프랑스)를 포함해 해외 리그에 관해서 연재하고 있습니다. 항상 양질의 콘텐츠, 정확하고 좋은 기사를 생생하게 전달하겠습니다.

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