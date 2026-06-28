[속보] ‘6%의 실낱 확률’ 홍명보호 그걸 해냅니다… 94%였던 32강 가능성 물거품, 결국 짐싸서 돌아온다

[골닷컴] 김형중 기자 = 32강 토너먼트 진출이 끝내 무산되었다. 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀이 올라가는 경쟁에서 한국은 8위 밖으로 밀려났다. 홍명보호는 조별예선 마지막 날까지 현지에서 대기했지만 결국 귀국길에 오르게 됐다.





28일 오전 8시 30분(이하 한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 3차전에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄에 3-1 역전승을 거뒀다. 이로써 콩고민주공화국은 1승 1무 1패 승점 4점이 되며 K조 3위를 차지했다.





자연스럽게 각 조 3위 경쟁에서도 콩고민주공화국이 실시간 2위로 점프했다. 12개 팀 중 상위 8개 팀이 32강에 오를 수 있는데, 콩고민주공화국이 승리를 차지함으로써 한국은 9위로 밀렸다.





앞서 열린 L조 3차전에서도 크로아티아가 가나에 승리했다. 승점 6점의 크로아티아는 조 2위로 32강에 진출했고, 이날 패배하며 승점 4점에 머문 가나도 조 3위 중 8위 안에 들며 토너먼트 진출을 확정했다.





27일까지 각 조 3위 12개 팀 중 8위를 유지하며 가까스로 32강 진출 티켓을 가지고 있던 한국은 크로아티아와 콩고민주공화국의 승리로 실시간 9위로 떨어졌다. 11시에 킥오프하는 J조 알제리 경기 결과에 따라 더 떨어질 수 있다.





결국 한국의 32강 진출 가능성은 0이 되었고 이번 북중미 월드컵 일정을 모두 마치게 됐다. 아직 발표되진 않았지만 곧 귀국길에 오를 것으로 보인다.





지난 12일 열린 체코와 조별예선 1차전 승리 후 글로벌 매체 ‘디 애슬레틱’은 한국의 조별예선 통과 가능성을 94%로 점쳤다. 그러나 멕시코와 2차전과 남아프리카공화국과 3차전에 모두 패하며 조 3위로 떨어졌다. 이후 다른 조 9개 팀의 경기 결과 경우의 수 중 3개만 맞으면 32강에 오를 수 있었다. 하지만 H조의 스페인과 우루과이전 제외하고 모두 빗나갔다.





94%의 토너먼트 진출 확률, 다시 말해 올라가지 못할 확률이 단 6%였지만 최종적으로 그 어려운 걸 홍명보호가 해냈다.