[속보] “확신이 있으니 말합니다” 아르헨 전담 기자 충격 폭로 “알바레즈, 다음 시즌 AT 마드리드서 뛰지 않을 것”

훌리안 알바레즈(26·아르헨티나)가 다음 시즌 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인) 유니폼을 입고 뛰지 않을 거라는 확신에 가득 찬 주장이 나왔다.

아르헨티나 축구 소식에 정통한 가스톤 에둘 기자는 1일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 라이브 방송을 통해 “저는 제 말에 대해 전적으로 책임을 지고 있으며, 완전한 확신을 가지고 말한다”고 강조한 후 “알바레즈는 다음 시즌 AT 마드리드에서 뛰지 않을 것”이라고 힘주어 말했다.

그러면서 “소식통으로부터 아무런 정보를 받지 않았다면 제가 이렇게 대담하게 말하지 않았을 것”이라며 “저는 이미 AT 마드리드 내부에서도 알바레즈가 다음 시즌 잔류할 가능성이 매우 낮다는 사실을 이미 알고 있을 거라고 생각한다”고 했다. 이어 “이 상황은 휴식기 내내, 심지어 월드컵 기간 내내 지속될 수도 있다”고 덧붙였다.

현지 보도를 종합하면 알바레즈는 올여름 이적하기로 마음을 굳혔다. 이미 그는 연봉과 보너스 대폭 인상 등을 약속한 AT 마드리드의 파격적인 재계약 제안을 거절했고, 최근에는 떠나겠다는 통보까지 하면서 동행을 마칠 준비를 하고 있다.

알바레즈가 AT 마드리드를 떠나려는 이유는 프로 데뷔 이래 ‘우승 청부사’로 불릴 만큼 속한 팀에서 항상 트로피를 쓸어 담았지만 지난 2년간 AT 마드리드에선 단 한 번도 트로피를 거머쥐지 못하면서 크게 상심했기 때문이다. 또 자신의 커리어를 한 단계 더 발전시키길 원하는 그는 AT 마드리드가 퇴보하고 있다고 생각해 탈출을 결심한 것으로 전해졌다.

이런 알바레즈는 바르셀로나행을 가장 원하고 있다. 우승은 물론이고, 자신의 커리어를 한 단계 더 발전시킬 수 있다고 판단했기 때문이다. 때마침 바르셀로나도 로베르트 레반도프스키가 떠나면서 새로운 공격수를 찾고 있는 가운데, 알바레즈를 최우선 영입 대상으로 낙점했다.

알바레즈와 이미 구두 합의를 맺은 바르셀로나는 AT 마드리드에 이적료 1억 유로(약 1757억 원) 규모의 이적 제안을 공식적으로 보내면서 협상 테이블을 차렸다. 그러나 AT 마드리드가 알바레즈를 매각할 계획이 없어 논의는 진행되고 있지 않다.

실제 AT 마드리드는 바르셀로나가 공식적으로 보내온 1억 유로 규모의 제안을 거절한 데다, 도리어 공식 채널을 통해 “현실이 쉽게 조작될 수 있는 시대다. 보이는 것을 모두 믿어선 안 된다”면서 알바레즈가 바르셀로나로 향한다는 이적설이 모두 거짓이라고 반박했다.