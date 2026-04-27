[속보] ‘아, 안타깝다!’ 일제히 전방십자인대 파열→최대 1년 이탈 전망…좌절한 시몬스, SNS 게시글 전부 삭제

[골닷컴] 강동훈 기자 = 1992년 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출범 이래 사상 첫 강등 ‘불명예’를 떠안을 위기에 놓인 토트넘이 마침내 무승 사슬을 끊어냈지만 웃을 수가 없다. 여전히 강등권(18~20위)에서 탈출하지 못한 데다, 사비 시몬스(23·네덜란드)가 오른쪽 무릎 전방십자인대 파열로 장기간 이탈할 가능성이 커지면서다. 아직 토트넘의 공식발표는 나오지 않았지만 이미 현지에선 전방십자인대 파열로 내다보고 있다.

데일리 익스프레스, 풋볼 런던 등 영국 매체들은 27일(한국시간) “들것에 실려 나갔던 시몬스는 전방십자인대 파열 가능성에 대한 우려가 커지고 있다. 최악의 상황이 확정될 경우 그는 다가올 2026 북중미 월드컵 출전이 불투명해질 수 있다”면서 “만약 시몬스가 남은 시즌 출전이 불가능하다면 토트넘은 몸 상태가 좋고 기용 가능한 공격형 미드필더가 한 명도 없는 상황에 놓일 수 있다”고 일제히 보도했다.

18만여 명의 팔로워를 보유한 스포츠 의학 전문의 제시 모스 박사도 26일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 시몬스의 부상을 두고 “최소한 오른쪽 무릎 내측 측부인대 염좌와 반월상 연골파열이 의심되며, 전방십자인대까지 파열됐을 가능성이 있다”고 설명했다. 이어 “내측 측부인대가 파열되었거나 반월상 연골에 심각한 손상 혹은 전방십자인대가 파열됐다면 6~12개월 동안 결장할 것”이라고 덧붙였다.

EPL과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 부상 소식을 전문적으로 다루는 피지오 스카우트도 26일 SNS를 통해 “방향 전환과 회전 동작이 동반된 비접촉성 부상은 전방십자인대 파열과 반월상 연골 파열에 대한 우려를 낳는다. 단순히 반월상 연골이 손상되었거나 뼈 타박상을 입는 경우는 매우 드물다”며 “추가적으로 정밀 검사를 받아봐야겠지만 토트넘과 시몬스에게 정말 끔찍한 상황”이라고 전했다.

앞서 시몬스는 지난 25일 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 펼쳐진 울버햄튼 원더러스와 2025~2026시즌 EPL 34라운드 원정경기에서 선발 출전했다가 후반 12분경 우고 부에노와 볼 경합 도중 오른발을 앞으로 내딛다가 제대로 뻗지 못하고 무릎이 뒤틀렸다. 곧바로 무게중심을 잃고 쓰러진 그는 무릎을 부여잡고 극심한 통증을 호소하더니 결국 들것에 실려 나갔다. 들것에 실려 나갈 당시 그의 표정은 상당히 어둡고 침울했다.

로베르토 데 제르비 감독은 시몬스의 부상을 두고 “오른쪽 무릎에 문제가 있다. 월요일이나 화요일쯤에 상태를 확인해 볼 예정”이라며 “하루빨리 어떤 상태인지 알고 싶다. 무릎 부상은 일반적으로 근육 부상과는 다르기 때문”이라고 걱정스러운 표정으로 말했다. 이어 “시몬스가 처음보다는 통증이 덜하다고 하지만 정확한 상태는 정밀 검사를 해봐야 안다. 부상이 심각하지 않길 바란다”고 덧붙였다.

그러나 데 제르비 감독의 바람이 이뤄질 가능성은 낮아 보인다. 토트넘의 공식발표가 나오지 않은 만큼 신중하게 더 지켜볼 필요가 있지만 현지에선 이미 시몬스가 볼 경합 싸움 도중 오른발을 앞으로 내딛다가 제대로 뻗지 못하고 무릎이 뒤틀리는 장면을 잇달아 분석한 후 전방십자인대 파열로 결론이 모아지고 있다. 일각에선 시몬스가 SNS 게시글을 모두 삭제한 것이 전방십자인대 파열로 인한 좌절한 감정을 표출한 게 아니냐는 분석도 나오고 있다.