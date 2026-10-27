[속보] 英 BBC '비피셜' 떴다 "맨체스터 유나이티드, 마이클 캐릭 감독 경질 않기로…첼시전 지휘 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭(45) 감독의 유임을 결정했다.

영국 매체 'BBC'는 27일(이하 한국시간) "맨유 운영진은 올 시즌 최악의 출발 속에서도 캐릭에게 분위기를 반전시킬 기회를 주기로 결정했다"며 "캐릭은 오는 31일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열리는 첼시와 2026/27 프리미어리그(PL) 9라운드 원정 경기를 앞두고 훈련을 직접 지휘했다"고 보도했다.

매체에 따르면 맨유 운영진은 25일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 치러진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기에서 0-3으로 대패한 뒤 차기 사령탑 물색에 나섰다. 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 국가대표팀 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독 등을 후보에 올려 두고 선임 가능성을 타진한 것으로 전해졌다.

다만 맨유 운영진은 논의 끝에 캐릭의 유임을 결정했다. 최근 리산드로 마르티네스가 운영진을 비판하고 브루노 페르난데스가 전술에 불만을 표하는 등 선수단에서 파열음이 잇따른 만큼 지금의 성적 부진이 온전히 캐릭 한 사람만의 탓은 아니라고 판단한 모양새다.

맨유는 올 시즌 개막 후 치른 12경기에서 2승 4무 6패를 기록하며 부진의 늪에서 헤어나오지 못하고 있다. 특히 PL에서는 16위(1승 4무 3패·승점 7)까지 처지며 강등권과 승점 차가 1에 불과한 처지다. 마지막 승리는 지난 9월 사바흐 FK전(4-0 승리)으로 무려 2개월 가까이 거슬러 올라가야 한다.

다음 경기 CHE 프리미어리그 08:30 MUN

엎친 데 덮친 격으로 코치진과 선수단 사이 균열까지 감지됐다. 페르난데스는 22일 이탈리아 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 펼쳐진 코모 1907과 2026/27 UCL 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-4로 패한 뒤 인터뷰를 통해 "우리가 일대일로 압박하지 않고 뒷공간을 비워 둔 채 볼을 빼앗으려 든 것은 코치진의 결정이다. 다만 이런 팀을 상대로 볼 점유율을 지나치게 내주면 오히려 자신감을 심어 주게 된다"고 밝혔다.

이어 캐릭이 전술적으로 잘못된 판단을 내렸느냐는 질문에는 "감독과 코치진이 판단할 일"이라면서도 "때로는 더 과감해질 필요가 있다. 높은 위치에서 압박해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 답했다. 이후 페르난데스는 코치진의 전술을 공개적으로 비판한 데 대한 문책성 조치로 본머스전을 벤치에서 지켜봤다.

이렇듯 안팎에서 잡음이 끊이지 않는 상황이지만 우선 캐릭은 맨유의 반등을 이끌 기회를 추가로 부여받았다. 그러나 첼시전마저 패한다면 그의 거취는 또다시 안갯속으로 빠져들 전망이다. 매체는 "첼시전이 캐릭에게 더 밝은 미래의 시작이 될지, 아니면 맨유 지휘봉을 내려놓는 계기가 될지 지켜볼 일"이라고 짚었다.