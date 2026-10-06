[속보] 손흥민, 한국 축구 새 역사 썼다! 차붐 넘어 A매치 최다 골 등극...우즈벡전 프리킥으로 59호 골

[골닷컴] 김형중 기자 = 손흥민이 한국 축구의 새 역사를 썼다. A매치 통산 59호 골을 성공하며 차범근 전 감독을 넘어섰다.





로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 킥오프 한 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기를 치르고 있다.





모레노 감독은 오세훈, 손흥민, 이강인, 박진섭, 황희찬, 이재성, 조현택, 김태현, 김태현, 이한범, 조현우를 선발로 내세웠다. 지난 우루과이와 베네수엘라와의 두 경기에서 기대 이하의 경기력을 보인 한국은 우즈베키스탄전을 통해 분위기 반전이 시급하다.





출발이 좋았다. 전반 6분 손흥민이 직접 프리킥으로 선제골을 터트렸다. 자신의 A매치 통산 59호 골이었다. 차범근 전 감독이 가지고 있던 대한민국 최다 골(58골) 기록을 넘어섰다.





팬들은 기립박수로 손흥민의 기록 달성을 축하했고, 모레노 감독도 코칭스태프와 하이파이브를 하며 분위기를 끌어올렸다.





손흥민의 선제골에 힘입어 한국은 리드를 잡고 경기를 풀어 나가고 있다.



