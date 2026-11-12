[속보] 맨체스터 유나이티드, 마이클 캐릭 경질→'손흥민 은사' 마우리시오 포체티노 선임 마무리 단계 (美 디 애슬레틱)

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭(46) 감독을 경질하고 차기 사령탑으로 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독을 선임할 것으로 보인다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'은 11일(이하 한국시간) "맨유가 캐릭의 경질에 대비해 포체티노를 선임하는 작업을 마무리 짓고 있다"며 "구단 운영진은 최근 15경기에서 단 3승(5무 7패)에 그치는 부진이 이어지는 동안 차기 사령탑 후보를 물색했고, 최종적으로 포체티노를 낙점했다"고 보도했다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

결국 맨유 운영진이 칼을 빼들었다. 영국 매체 'BBC'는 10일 "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 전망"이라고 전했다.

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 치러진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다. 그러나 이후 3경기에서 1승 1무 1패를 기록하며 반등에 실패하자 경질을 결단한 것으로 풀이된다.

다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

지금으로서는 포체티노가 유력한 차기 사령탑 후보로 거론된다. 영국 매체 '텔레그래프'는 10일 "포체티노는 캐릭이 경질될 경우에 대비해 맨유 차기 사령탑 자리에 관심을 보이고 있다"며 "캐릭의 경질 가능성은 여전히 높은 상황이며 이는 래트클리프와 글레이저 가문의 최종 승인을 거쳐야 한다. 구단 역시 캐릭의 입지가 위기에 놓였다는 점을 부인하지 않고 있다"고 밝혔다.

이어 "포체티노는 오는 15일과 18일 예정된 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 준비하고 있다. 그는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 끝난 뒤인 8월 미국과 2030년까지 재계약을 체결했다"며 "해당 계약에는 1,000만 달러(약 133억 원)에 조금 미치지 못하는 보상금을 지불할 경우 대표팀을 떠날 수 있도록 허용하는 조항이 포함돼 있다"고 설명했다.

그러면서 "장기 재계약을 맺은 만큼 포체티노가 대표팀을 급히 떠날 이유는 없지만, 그는 과거부터 맨유 부임에 관심을 보여 왔으며 언젠가 유럽 무대로 복귀하겠다는 계획을 세워 두고 있다"고 덧붙였다.