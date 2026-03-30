‘세 번째 방문’ 충남아산FC, 온양동신초서 비타민스쿨 진행…서주환·양승욱 일일 선생님 참가

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 지난 26일 온양동신초등학교(이하 온양동신초)에서 올해 첫 ‘비타민스쿨’을 진행했다. 비타민스쿨은 창단부터 진행한 구단의 대표 사회공헌활동으로 충청남도 관내 초등학교를 대상으로 선수들이 직접 학교를 방문해 기본적인 축구 기술을 지도하고 축구의 즐거움을 전달하는 프로그램이다.

2024년부터 이어져 온 온양동신초와의 인연은 올해로 세 번째를 맞았다. 충남아산FC는 꾸준히 온양동신초를 방문해 학생들과의 인연을 이어오고 있다. 이날 행사에는 골키퍼 서주환, 수비수 양승욱이 일일 선생님으로 나서 온양동신초 4학년 학생들과 함께했다. 두 선수는 드리블과 패스 등 축구의 기본기를 쉽고 재미있게 전달했다.

축구 교실 종료 후에는 퀴즈 타임 및 팬 사인회가 이어졌다. 학생들은 선수들과 축구를 주제로 이야기하며 충남아산FC 구단에 대해 알아가는 시간을 가졌다. 일일 선생님으로 참여한 서주환은 “구단 입단 후 처음으로 참여한 사회공헌활동이었는데 온양동신초 학생들과 잊지 못할 하루를 보냈다. 밝은 아이들을 보며 오히려 힐링되는 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

충남아산FC는 앞으로도 비타민스쿨을 통해 학생들에게 축구의 즐거움을 전할 예정이며 비타민스쿨 신청은 구단 홈페이지에서 가능하다. 한편, 충남아산FC는 오는 4월 5일 오후 4시 30분 안산 와~스타디움에서 안산 그리너스FC와 하나은행 K리그2 2026 6라운드 원정경기를 치른다.