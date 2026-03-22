세월이 야속해, 손흥민 또또또또또또또또 침묵…밑바닥 드러낸 도스 산토스 축구→흥부 듀오는 5경기 도합 '1골'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 8경기 연속 침묵을 지켰다. 비단 손흥민만의 문제가 아니다. 마크 도스 산토스(48) 감독 체제에서 주축으로 활약해 온 일부 선수의 기량 저하가 두드러지고 있다.

로스앤젤레스(LA) FC는 22일(이하 한국시간) 미국 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 오스틴과 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 5라운드 원정 경기에서 0-0으로 비기며 연승 행진에 제동이 걸렸다.

이날 모처럼 손흥민이 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했다. 손흥민은 후반 41분 개인 역량으로 만들어 낸 일대일 상황을 포함해 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였으나 득점을 올리는 데는 실패했다.

축구 통계 매체 'FotMob'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 93%(13/14), 볼 터치 24회, 슈팅 4회, 볼 회수 4회, 파이널 서드 패스 3회, 턴오버 3회, 지상 경합 성공 1회, 피파울 1회 등을 기록하며 평점 6.1을 받았다.

손흥민은 올 시즌 9경기에 나서 1골 7도움을 뽑아내며 활약하고 있으나 지난달 18일 레알 CD 에스파냐전(6-1 승리) 이후 8경기 연속 득점이 없다. 손흥민과 '흥부 듀오'로 일컬어지던 드니 부앙가(31) 역시 MLS 개막 후 5경기 1골 1도움에 그쳤다.

현지에서는 이번 시즌을 앞두고 새롭게 부임한 도스 산토스의 전술을 지적하는 분위기다. 실제로 LAFC는 도스 산토스 부임 이래 약속된 플레이보다 개인 기량에 기대어 승점을 챙긴 경기가 대부분이다.

지난 시즌 MLS 최고의 듀오로 불린 흥부 듀오가 나란히 부진하고 있다는 점을 고려하면 이는 결코 우연이 아니다. 도스 산토스는 다양한 선수에게 득점이 편중되는 현상을 긍정적으로 내다봤으나 이는 어디까지나 주 득점원이 제 몫을 해 낼 때 이야기다.

오스틴전을 마친 손흥민은 영국 런던으로 이동해 홍명보호의 A매치 2연전(28일 코트디부아르·4월 1일 오스트리아) 준비에 돌입한다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 3개월 앞으로 다가온 시점 대한민국 국가대표팀의 사실상 마지막 모의고사다.