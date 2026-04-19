‘세계 최고연봉’ 감독 커리어 최초 EPL 입성하나…‘4경기 연속 무득점 패배’ 첼시 차기 사령탑 후보 1순위

[골닷컴] 강동훈 기자 = 디에고 시메오네(55·아르헨티나) 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인) 감독을 첼시 차기 사령탑 후보 1순위로 고려하고 있다. 시메오네 감독이 첼시 지휘봉을 잡게 된다면, 커리어 최초로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 입성하게 된다.

영국 매체 더 선은 20일(한국시간) “리암 로세니어 첼시 감독은 최근 EPL 4경기 연속 무득점 패배를 당한 후 경질 위기에 놓였다”며 “현재 시메오네 감독이 첼시의 차기 사령탑 후보 1순위로 떠올랐다”고 보도했다.

실제 로세니어 감독 체제에서 첼시는 EPL 30라운드 뉴캐슬 유나이티드전(0대 1 패)부터 31라운드 에버턴전(0대 3 패), 32라운드 맨체스터 시티전(0대 3 패), 33라운드 맨체스터 유나이티드전(0대 1 패)까지 4경기 연속 무득점 패배를 당했다.

자연스레 첼시는 6위(승점 48)로 밀려나면서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권과 멀어지고 있다. 이런 가운데 7위 브렌트퍼드와 8위 본머스(이상 승점 48), 9위 브라이턴 앤 호브 앨비언, 10위 에버턴(이상 승점 47), 11위 선덜랜드(승점 46), 12위 풀럼(승점 45)이 바짝 쫓아오고 있어 압박감이 크다.

물론 최근 첼시 고위 관계자들은 로세니어 감독을 지지하고 있다고 입장을 밝혔다. 하지만 현지 베팅업체들과 도박사들은 로세니어 감독이 최소한의 목표였던 UCL 진출권 획득에 실패할 경우 경질될 가능성이 클 거로 보고 있다. 동시에 시메오네 감독을 차기 사령탑 후보 1순위로 내다보고 있다.

실제 보도에 따르면 도박사들은 첼시 차기 사령탑 후보 가운데 시메오네 감독에게 4/1의 배당률을 책정했다. 이는 2순위인 율리안 나겔스만 독일 축구대표팀 감독(8/1)보다 약 두 배 더 높은 수치다. 이어 프랭크 램파드 코벤트리 시티 감독(10/1), 키어런 맥케나 입스위치 타운 감독(12/1), 조제 모리뉴 벤피카 감독(14/1) 등이 상위권에 올랐다.

더 선은 “여러 소식통에 따르면 첼시 내부에선 로세니어 감독이 장기적으로 팀을 이끌어갈 능력이 있는지에 대한 심각한 우려를 제기하면서 로세니어 감독의 미래는 불투명한 상태”라며 “15년간 AT 마드리드를 이끌어온 시메오네 감독이 사임할 것이라는 소문이 돌고 있는 가운데 첼시 차기 사령탑 유력 후보로 거론되고 있다”고 덧붙였다.

한편, 현지 보도를 종합하면 지난해 기준으로 시메오네 감독은 전 세계 축구 사령탑 중 최고연봉 1위에 올랐다. 그의 추정 연봉은 2590만 파운드(약 513억 원)다. 2위는 시모네 인자기 알힐랄 감독으로, 2180만 파운드(약 432억 원)다.