“성적이 최우선…군필자까지 소집해 전력 극대화할 것” 이민성 감독, 아시안게임 금메달 향한 강한 의지

[골닷컴] 강동훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임을 준비하는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀 이민성 감독이 지난 2026 사우디 U-23 아시안컵의 경험을 발판 삼아 명예 회복할 것을 다짐하면서 반드시 금메달을 따겠다고 각오를 밝혔다.

U-23 대표팀은 23일부터 31일까지 충청남도 천안시의 코리아풋볼파크에서 소집 훈련을 진행한다. 당초 튀르키예 전지훈련을 통해 현지 21세 이하(U-21) 및 U-23 대표팀과 친선경기를 치를 계획이었으나, 최근 중동 지역 정세 등을 고려해 국내 훈련으로 급히 계획을 변경했다.

이와 함께 마찬가지로 튀르키예 전지훈련이 무산된 국가들과 긴급히 접촉하여 같은 기간 미국 22세 이하(U-22) 대표팀과 일본 U-21 대표팀이 코리아풋볼파크에서 훈련과 연습경기를 진행한다. 모든 경기는 비공개 연습경기로 치러진다.

이민성 감독은 병역 해결 여부와 관계없이 현재 U-23 연령대에서 최고의 전력으로 아시안게임 금메달에 도전할 계획이다. 아시안게임을 앞두고 진행되는 소집은 이번 기회를 포함해 두 번뿐인 만큼 모든 소집에서 최상의 선수단을 구축해 직접 발을 맞춰보고, 최적의 조합을 구축해 아시안게임에 나선다는 각오다.

이민성 감독은 24일 취재진과의 인터뷰에서 나섰다. 이 자리에서 “U-23 아시안컵에서 경기력과 결과가 팬들의 기대에 미치지 못한 점을 무겁게 받아들인다”면서도 “U-23 아시안컵은 아시안게임 본선에서 활용할 해외파 선수들의 차출 가능성을 확인하고, 최적의 조합을 찾는 중요한 시뮬레이션이었다”고 밝혔다.

아시안게임 이후 지휘봉을 내려놓기로 한 결정에 대해 이 감독은 “전담 감독으로서 심리적인 부담은 덜었지만, 그만큼 금메달이라는 목표에 대한 책임감은 더 무거워졌다”고 소회를 밝혔다. 당초 이 감독이 아시안게임과 올림픽을 모두 맡을 예정이었으나, 지난달 전력강화위원회에서 올림픽 준비에 활용할 수 있는 시간이 크게 줄어들 가능성에 대비해 별도로 올림픽을 맡을 새로운 사령탑을 선임하기로 결정했다.

이 감독은 “나의 역할은 아시안게임에 모든 에너지를 쏟아붓는 것”이라며 “이번 결정으로 차기 감독이 올림픽이라는 큰 무대를 충분히 준비할 수 있는 시간적 여유를 갖게 된 만큼,각자의 위치에서 한국 축구의 발전에 기여하는 최선의 선택이 되길 바란다”고 덧붙였다.

이 감독은 팬들의 실망감을 돌려드리는 유일한 방법은 승리와 금메달뿐이라고 단언했다. 이를 위해 군필 여부와 관계없이 실력이 검증된 최상의 자원들을 무조건 합류시키겠다는 방침을 세웠다. “성적이 최우선인 대회인 만큼, 군필자 합류를 통해 전력을 극대화할 것”이라는 이 감독은 “남은 6개월 동안 소집 훈련 기회가 많지 않지만, 가장 효율적이고 실리적인 축구를 이식해 반드시 목표를 달성하겠다”고 덧붙였다.