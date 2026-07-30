설영우, UCL 무대서 펄펄 날았다! 환상 오프 더 볼→1도움 적립…즈베즈다는 합산 9-0 대승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27)가 FK 츠르베나 즈베즈다의 대승을 견인했다.

즈베즈다는 30일(이하 한국시간) 세르비아 베오그라드의 스타디온 라이코 미티치에서 열린 란과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2차 예선 2차전 홈 경기에서 알렉산다르 카타이, 로이조스 로이주, 오스만 부카리의 득점과 마르코 아르나우토비치의 멀티골을 묶어 5-0으로 승리했다.

앞서 1차전에서 4-0으로 이긴 즈베즈다는 합산 스코어 9-0으로 대승을 거두며 3차 예선에 진출했다. 즈베즈다는 하포엘 베르셰바와 플레이오프(PO) 라운드 진출 티켓을 놓고 격돌한다. 1차전은 내달 5일, 2차전은 일주일 뒤인 12일 펼쳐진다.

이날 설영우는 4-3-2-1 포메이션의 라이트백으로 선발 출전해 70분을 소화했고, 후반 15분 환상적인 오프 더 볼 움직임에 이은 크로스로 아르나우토비치의 득점을 도우며 올 시즌 첫 도움을 신고했다.

설영우는 이번 시즌 개막 후 치러진 FK 마치바 샤바츠전(5-0 승리), 란과 1차전, FK 보이보디나전(3-1 승리)에 모두 선발 출전해 풀타임을 소화한 데 이어 란과 2차전에서도 발군의 기량을 뽐내며 즈베즈다의 4연승에 큰 힘을 보탰다.

데얀 스탄코비치 즈베즈다 감독 역시 승리에 만족감을 드러냈다. 스탄코비치는 경기 후 인터뷰에서 "더 많은 득점을 올릴 수도 있었겠지만, 경기 시작부터 종료까지 보여 준 태도는 환상적이었다"며 "모든 선수를 주전급으로 바라보고 있다. 1분, 15분, 90분, 120분을 뛰든 같은 자세로 임해야 한다. 그런 측면에서 출전한 모든 선수의 경기력은 만족스러웠다"고 전했다.

이어 "이제 이스라엘 베르셰바로 향한다. 이동 측면에서 훌륭한 대진이다. 비행기로 40분, 버스로 한 시간이면 된다. 베르셰바는 더 빠르고 재능 있는 팀이다. 다만 UCL 무대에서 뛰고 싶다면 누구든 이길 수 있어야 한다. 베르셰바의 강점을 억제하고 우리의 장점을 앞세우겠다"고 힘주어 말했다.