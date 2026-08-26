설영우, '韓 역대 최고 풀백' 거듭난다! 마침내 유럽 4대 리그 입성…이적료 60억에 아우크스부르크행→"4년 계약 체결"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27·FK 츠르베나 즈베즈다)가 마침내 유럽 4대 리그에 입성한다. 아우크스부르크와 4년 계약을 체결하며 분데스리가 무대에서 활약을 이어가게 됐다.

독일 아우크스부르크 지역지 '아우크스부르거 알게마이네'는 25일(이하 한국시간) "설영우가 375만 유로(약 61억 원)의 이적료에 아우크스부르크 유니폼을 입는다. 구단은 설영우 측과는 물론 즈베즈다와도 합의에 다다랐다"고 보도했다.

이어 "아우크스부르크는 설영우와 오는 2030년 여름까지 4년 계약을 체결한다. 이적료는 375만 유로이며, 유럽 대항전 진출 및 출전 수에 따른 옵션이 더해졌다"며 "그는 이적에 앞서 메디컬 테스트만을 남겨 둔 상황"이라고 전했다.

매체에 따르면 아우크스부르크는 과거 팀에 몸담은 구자철 제주SK FC 유소년 어드바이저에게도 조언을 구했다. 최근 헤르타 BSC 베를린으로 이적한 마스 페데르센의 대체자 물색에 나선 아우크스부르크는 양측면 풀백을 고루 소화할 수 있는 설영우의 다재다능함과 기동력을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

설영우의 아우크스부르크 이적은 불과 며칠 사이 급물살을 탔다. 세르비아 매체 '스포르탈'은 24일 "즈베즈다에서 성공적인 두 시즌을 보낸 설영우가 아우크스부르크로 이적한다"며 "이적료 총액은 550만 유로(약 89억 원)로, 기본 400만 유로(약 65억 원)에 옵션 150만 유로(약 24억 원)가 더해진 조건"이라고 밝혔다.

즈베즈다는 최근 데얀 스탄코비치 감독이 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출 실패의 책임을 통감해 사임하고 알베르트 리에라 감독이 지휘봉을 잡으면서 대대적인 선수단 개편에 착수했다. 이와 맞물려 설영우에게도 도전의 길이 열렸다.

올여름 이적시장 마감을 일주일여 앞두고 대체자 물색까지 마쳤다. 매체에 의하면 즈베즈다는 설영우의 대체자로 나카야마 유타(마치다 젤비아) 영입에 근접했다. 이적료는 330만 유로(약 53억 원)에 달하는 것으로 전해졌다.

세르비아 매체 '디렉트노'는 지난 15일 "즈베즈다의 이적시장 막바지가 매우 흥미롭게 흘러갈 전망"이라며 "리에라는 선수단을 파악한 뒤 계획을 세울 예정이다. 전력 외로 여겨지는 선수가 주전으로 올라설 수도, 주전으로 평가받는 선수가 다른 팀으로 떠날 수도 있다. 이 과정에서 일부 선수는 즈베즈다에 상당한 매각 수익을 안길 것으로 보인다"고 언급한 바 있다.

매각 후보로 거론된 선수 중에서는 설영우의 거취가 가장 먼저 결정된 셈이다. 설영우는 즈베즈다 입단 2년 만에 아우크스부르크로 향한다. 아우크스부르크는 과거 구자철, 홍정호(수원삼성), 지동원, 천성훈(FC서울)이 몸담은 '친한파 구단'으로 국내에 잘 알려져 있다.