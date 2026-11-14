선수 말년에 가뜩이나 부상으로 힘든데... 독일 '빌트' "전설 노이어 아내와 별거 중"

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[골닷컴] 김형중 기자 = 독일 축구 레전드 마누엘 노이어(40·바이에른 뮌헨)가 선수 생활 말년에 힘든 시기를 보내고 있다. 올 시즌을 끝으로 바이에른 뮌헨과 계약이 종료되는 노이어는 부상으로 신음하고 있다. 또 현재 아내 아니카 노이어와 별거 중이라는 독일 언론 보도가 나왔다.

독일 일간지 '빌트'는 14일(이하 한국시간) 노이어가 아내 아니카와 별거 중이라고 전했다. 다만 두 사람의 별거는 당사자들에 의해 공식적으로 확인되지 않았다. 빌트가 노이어에게 입장을 묻자 그는 답변을 거부했고, 그의 미디어 담당자는 노이어가 사생활과 가족 이야기를 공개하지 않는 입장이라고 밝혔다. 아니카도 지금까지 별도의 입장을 내지 않고 있다.

두 사람은 2023년 11월 조용히 혼인신고를 했다. 팬들은 아니카가 인스타그램에서 자신의 성을 비셀에서 노이어로 바꾼 뒤에야 이를 알았다. 2024년 3월 첫 아들 루카가 태어났다. 작년 7월에는 이탈리아 남티롤에서 칼테른 호숫가 모임과 음악 파티, 수영장 마무리 행사 등으로 며칠간 이어진 성대한 결혼식을 올리기도 했다. 지난 8월 말에는 둘째 아들이 태어났는데, 불과 3개월 전 둘째 출산을 축하 받은 가정에서 나온 소식이라 독일 현지에서는 놀라움이 이어지고 있다.

노이어는 평소 일과 사생활을 철저히 분리해온 선수다. 독일 언론의 관심이 쏠리는 순간에도 가족이나 연인 관계에 대해 공개적으로 말하는 일은 거의 없다.

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이번 소식 전에도 결별 소식은 있었다. 노이어는 2017년 승마 마장마술 선수 니나 노이어와 결혼했으나 2020년 이혼했다. 이에 앞서 2014 브라질 월드컵 직후에는 5년 가까이 만난 연인과의 결별을 에이전트를 통해 알렸고, 당시 에이전트는 세부 사항은 사적인 문제라며 밝히지 않았다.

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한편, 노이어는 올 시즌 힘든 시간을 보내고 있다. 지난 7일 마인츠전에서 발목 부상을 당하며 쓰러졌다. 발 부상으로 3경기 쉬고 복귀했는데 전반전만 뛰고 교체됐다.

다만 이 경기에서 40세 225일의 나이로 뮌헨 소속 분데스리가 역대 최고령 출전 기록을 세웠다. 분데스리가 역대 전체 구단 통틀어 최고령 출전 순위 7위가 됐다. 노이어 앞에는 미르코 보타바(베르더 브레멘), 에딘 제코(샬케 04), 클라우디오 피사로(베르더 브레멘), 토니 슈마허(보루시아 도르트문트), 울리 슈타인(아르미니아 빌레펠트), 그리고 최고령 기록 보유자 클라우스 피히텔(샬케 04)이 있다. 피히텔은 1988년 43세 184일의 나이로 마지막 경기를 치른 바 있다.

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올 시즌을 끝으로 뮌헨과 계약이 종료되는 노이어는 은퇴를 계획하고 있다. 지난 8월 제주SK FC와 친선 경기를 위해 방한했을 때 국내 취재진과 인터뷰에서도 "올 시즌 계약이 끝나면 이후 계획은 없다. 그저 1년을 소중하게 보내고 싶다"라고 말한 바 있다.