'선발 11명 중 7명이 월드컵 경험자' 홍명보호, 체코는 전원이 '월드컵 초짜'

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵 첫 경기에서 나서는 홍명보호의 선발 라인업을 보면 경험 많은 선수들이 많다. 반면 체코는 선수단 전원이 월드컵 무대를 처음 밟아본다.





대한민국 축구 국가대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 과달라하라 스타디움에서 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 예선 1차전을 치른다. 사상 첫 원정 8강을 위한 첫 걸음으로 가장 중요한 경기다.





홍명보 감독은 3-4-2-1 포메이션으로 나왔다. 김승규 골키퍼가 골문을 지키고 이기혁-김민재-이한범의 스리백 조합을 내세웠다. 중원은 황인범과 백승호가 먼저 나왔고 양 측면에는 설영우와 이태석이 출격했다. 2선에는 이재성과 이강인이 나왔고 최전방에는 캡틴 손흥민이 선발 출전한다.





대표팀이 체코에 비해 앞서는 것 중 하나는 바로 경험이다. 한국은 선발 자원 11명 중 무려 7명이 월드컵 무대를 밟아본 선수들이다. 골키퍼 김승규와 손흥민은 이번 대회가 4번째 월드컵이다. 특히 손흥민은 월드컵 본선 10경기를 치러본 경험이 있다. 김민재와 황인범, 백승호, 이재성, 이강인도 1개 대회 이상 월드컵을 뛰어본 이력이 있다. 이번 대회에 처음 출전하는 선수는 이기혁, 이한범, 설영우, 이태석이다.





세계 최대의 축구 축제 월드컵에 나서본 경험은 정말 값질 수 있다. 특히 이날 경기 같은 대회 첫 경기는 부담감과 압박감이 매우 크다. 그러나 손흥민을 비롯한 경험 많은 베테랑들이 중심을 잡아준다면 모든 선수들이 자신 있게 경기에 임할 수 있다.





반면, 체코는 모든 선수에 있어 이날 경기가 월드컵 첫 출전이다. 2006 독일 월드컵 이후 20년 만에 본선에 진출한 체코는 토마시 소우체크가 가장 경험 많은 선수 중 하나인데 월드컵을 뛰어보진 못했다. 큰 대회의 첫 경기에서 무거운 부담감으로 다가올 수 있다.





경기 중 변수가 생겼을 때 이에 대응하는 전략은 한국 선수들에게 유리할 수 있다. 한국은 사령탑 홍명보 감독도 2014 러시아 월드컵에 이어 두 번째 감독으로서 월드컵이다.