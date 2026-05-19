서울 이랜드, '2026 레울컵 유스'로 지역 청소년에게 꿈의 무대 선물…목동운동장서 결승 치러

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 강서양천교육지원청과 함께한 중등 풋살 대회 '2026 레울컵 유스'를 성공적으로 마무리했다.

'레울컵 유스'는 서울 이랜드가 서울 강서구와 양천구 지역 중학생을 대상으로 개최하는 지역 밀착형 풋살 대회로 올해 2회째를 맞이했다. 특히 올해는 여자중등부를 신설해 참가 범위를 넓히며 지역 대표 청소년 스포츠 축제로 자리매김했다.

9일 양천구 소재 신월중에서 열린 예선 리그 및 토너먼트에는 230여 명의 학생이 참가해 현장을 뜨겁게 달궜다. 이어 16일 치러진 결승전은 서울 이랜드의 홈 경기 사전 행사로 목동운동장에서 진행됐다. 장내 아나운서의 선수 소개, 전광판 연출, 선수 입장 세리머니 등 실제 프로 경기와 동일한 방식으로 운영돼 참가 학생들에게 특별한 경험을 선물했다.

이날 결승전에는 참가 팀뿐 아니라 100여 명의 학생이 경기장을 방문해 열띤 응원전을 펼쳤다. 특히 지난해 초대 MVP를 수상한 양동중 졸업생 박세진 학생은 후배들을 격려하기 위해 '명예 코치'로 나섰다. 여자중등부는 목동중, 남자중등부는 마곡하늬중이 각각 우승 트로피를 들어 올렸다.

하프타임에 진행된 시상식에서는 우승 팀을 비롯해 준우승 팀, 공동 3위 팀, 각 부 MVP·득점왕 시상이 이뤄졌다. 수상 팀에는 트로피와 이랜드 상품권, 개인 수상자에게는 서울 이랜드 유니폼이 각각 지급됐다.

신설된 여자중등부에서 목동중을 우승으로 이끌며 MVP를 차지한 박예빈(2학년) 학생은 "언니들과 함께할 수 있는 마지막 해에 우승을 이뤄내 기쁘다. 현장까지 찾아와 응원해 준 친구들에게 고맙고 MVP까지 받게 돼 놀랍다. 좋은 추억을 만들 수 있도록 대회를 열어주신 서울 이랜드에 감사드린다"고 밝혔다.

서울 이랜드는 지난 2023년 강서양천교육지원청과 지역 청소년의 건강한 성장을 돕기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이후 찾아가는 축구 교실 '스마일 스쿨'과 중등 풋살 대회 레울컵 유스 등 다양한 사회 공헌활동을 진행하고 있다.

서울 이랜드 관계자는 "청소년들이 마음껏 뛰어놀며 꿈을 키울 수 있는 장을 마련하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 강서양천교육지원청과 긴밀히 협력해 지역 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 지역 밀착 사회 공헌활동을 이어가겠다"고 전했다.

서울 이랜드는 오는 24일 목동운동장에서 성남FC와 하나은행 K리그2 2026 13라운드 홈 경기를 치른다. 서울 이랜드는 현재 6승 2무 4패(승점 20)로 4위에 올라 있다. 성남, 전남드래곤즈, 충북청주FC를 차례로 상대한 뒤 한 달여의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기에 돌입한다.