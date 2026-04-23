서울 이랜드, 공식 지역 상생 파트너십 프로그램 'E-파트너스' 실시

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 지역 밀착형 파트너십 프로그램 'E-파트너스(E-PARTNERS)'를 실시한다.

E-파트너스는 소상공인과 상생을 통해 지역 경제에 활력을 더하는 서울 이랜드의 지역 밀착 프로그램이다. 서울 이랜드는 최근 유소년 축구 아카데미 '원츠 어린이 축구 트레이닝 센터', 순대국밥·샤브전골 브랜드 '순백회관 목동본점'과 각각 새롭게 E-파트너스 협약을 맺었다.

E-파트너스는 서울 소재 소상공인 사업자라면 누구나 참여할 수 있다. 단순 일회성 후원에 그치지 않고 구단과 지역 상권이 서로 접점을 넓히며 함께 성장할 수 있도록 기획됐다.

특히 가입일로부터 1년 동안 파트너십 기간을 보장해 시즌 종료 시점과 무관하게 안정적으로 홍보 효과를 누릴 수 있는 점이 특징이다. 비교적 낮은 금액으로 구단 공식 채널과 경기일 방문 수요를 활용한 마케팅 기회를 얻을 수 있다.

파트너십은 골드와 실버 두 가지 등급으로 운영된다. 공통 혜택으로는 ▲E-PARTNERS 인증 스티커 제공, ▲홈 경기 초청권, ▲기념품(머플러·사인볼) 제공, ▲구단 공식 홈페이지 및 애플리케이션 내 게시, ▲사회관계망서비스(SNS) 소개 콘텐츠 제작이 제공된다. 골드 등급에는 ▲인증 현판, ▲선수단 친필 사인 유니폼, ▲홈 경기 VIP 라운지 이용권이 추가 제공되며 SNS 소개 콘텐츠 제작이 확대된다.

팬을 위한 연계 혜택도 마련했다. 홈 경기 당일 티켓 소지자가 E-파트너스 참여 업체를 이용하면 업체별 특별 혜택을 받을 수 있다. 이를 통해 경기 관람 전후 지역 제휴처를 함께 이용하며 보다 다채로운 홈 경기 경험을 누릴 수 있다.

서울 이랜드 관계자는 "E-파트너스는 단순한 제휴 프로그램이 아니다. 업체는 새로운 방문 수요를 확보하고 구단은 팬 경험을 확대함과 동시에 지역사회와 접점을 넓히며 함께 연결되는 상생 플랫폼"이라며 "앞으로도 지역사회와 공존하며 긍정적인 영향력을 확산할 수 있도록 다양한 협력 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

서울 이랜드는 오는 26일 오후 2시 목동운동장에서 화성FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 홈 경기를 치른다. 최근 파죽의 4연승으로 최고의 상승세를 이어가고 있는 서울 이랜드가 5연승을 질주하며 우승 경쟁에 불을 붙일지 관심이 모인다.