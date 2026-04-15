서로 이해하고 평등하게 어울릴 수 있는 축구장 만든다…화성FC, 19일 홈경기서 장애인의 날 기념 테마 운영

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 화성FC가 오는 4월 19일 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 8라운드 홈경기를 장애인의 날 기념 테마로 운영한다. 이번 홈경기는 단순한 축구 경기를 넘어 서로를 이해하고 평등하게 어울릴 수 있는 축구장을 만들겠다는 의미를 담았다.

특히 화성시 관내 장애인 유관단체를 공식 초청해 축구 관람 기회를 제공하고, 평소 접하기 어려운 그라운드를 직접 밟아보고 경험해볼 수 있는 시간도 마련해 축구의 현장감을 온몸으로 느낄 수 있도록 구성됐다.

사전 홍보 콘텐츠 역시 기념 경기의 취지를 담아 특별하게 제작됐다. 화성FC 주장단 5명이 직접 수어로 홈경기 응원 메시지를 전달한다. 아울러 화성시 관내 시각장애인 축구단과 김승건 선수가 함께하는 미니 클리닉 영상도 선보인다. 축구가 경계 없이 모두를 연결할 수 있다는 메시지를 그라운드 위에서 직접 담아내어 경기 전부터 특별한 울림을 전할 것으로 기대된다.

경기 당일에는 남녀노서 누구나 참여할 수 있는 다양한 체험 이벤트가 펼쳐진다. ▲슈팅다트 ▲응원도구 제작소 ▲점자 키링 만들기 ▲장애인 인식 개선 슛 챌린지 등 축구와 인식 개선을 자연스럽게 연결한 프로그램들이 운영된다.

선수단 팬사인회도 함께 열려 팬들이 선수들과 직접 소통하고 특별한 추억을 만들 수 있는 기회도 기획됐다. 하프타임에는 전광판을 활용한 장애인 인식 개선 퀴즈 이벤트를 진행해 경기장을 찾은 모든 관중이 함께 참여하고 고민해볼 수 있는 시간을 마련할 예정이다.

화성FC 관계자는 “이번 경기가 장애에 대한 인식을 개선하고, 모든 시민이 함께 축구를 즐길 수 있는 자리가 되기를 바란다. 앞으로도 지역 사회와 함께 호흡하며 스포츠의 가치를 나눌 수 있는 활동들을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.