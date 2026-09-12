'상식 매직' 조력한 든든한 3인방...이운재·김두현·윤동헌 코치, 김상식호 동남아 챔피언 함께 만들어

[골닷컴] 김형중 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구 국가대표팀이 아세안 챔피언십 2연패를 달성하는 데엔 한국인 코치진의 역할도 컸다.





베트남은 지난달 26일 하노이 미딘 국립경기장에서 열린 태국과의 아세안 챔피언십 결승 2차전에서 2-2 무승부를 기록했다. 1차전에서 2-0 승리를 거뒀던 베트남은 1·2차전 합계 4-2로 태국을 제치고 정상에 올랐다.





이로써 베트남은 지난 2024년 대회에 이어 2회 연속 우승을 차지하며 아세안 무대에서 새로운 역사를 썼다. 김상식 감독 체제에서 두 대회 연속 정상에 오른 가운데, 이운재·김두현·윤동헌 코치 역시 각자의 전문 분야에서 대표팀의 경기력과 우승을 뒷받침하며 역사적인 순간을 함께했다.





이들은 자신이 맡은 분야의 전문성을 바탕으로 선수들을 지도하며 호평을 받았다.





이운재 골키퍼 코치는 베트남 대표팀의 골키퍼들을 전담하며 골문 안정화를 이끌었다. 특히 베트남의 주전 골키퍼로 활약한 패트릭 레 지앙(Patrik Lê Giang)은 이운재 코치의 지도 아래 대회 내내 안정적인 선방을 선보였으며, 뛰어난 활약을 인정받아 대회 최우수 골키퍼로 선정됐다. 이운재 코치는 “2회 연속 우승이라는 결과를 만들어내는 것이 결코 쉽지 않았는데, 지난 두 달 동안 한국 전지훈련부터 결승까지 선수들이 정말 많은 노력을 해줬다”며 “힘든 일정 속에서도 끝까지 최선을 다해준 선수들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다”고 말했다.





김두현 수석코치는 김상식 감독을 보좌하며 대표팀의 전술적인 완성도를 높이는 데 힘을 보탰다. 상대 분석을 기반으로 한 전술 구성은 물론 세트피스와 경기 상황별 대응 등 세부적인 경기 준비 과정에 적극적으로 관여했다. 김상식 감독과 지속적으로 의견을 교환하며 팀의 전술적 방향을 구체화하고 실제 경기에서 구현될 수 있도록 지원했다. 홈에서 열린 결승 2차전에서도 전반전 경기력이 좋지 않자 전반 종료 휘슬과 함께 김상식 감독과 적극적으로 의견을 교환하며 코치로서의 역할을 충실히 했다.





윤동헌 코치는 선수단의 피지컬과 퍼포먼스 관리를 담당하며 대회 기간 최상의 경기력을 유지할 수 있도록 지원했다. 단순한 체력 훈련을 넘어 선수들의 경기 데이터와 컨디션, 회복 상태, 누적 피로도 등을 종합적으로 관리하며 토너먼트 기간 선수들의 경기력을 뒷받침했다.





이번 우승은 김상식 감독을 중심으로 한 코칭스태프가 각자의 전문성을 바탕으로 원팀을 만들어낸 결과라 할 수 있다. 이운재 코치가 골문을, 김두현 수석코치가 전술을, 윤동헌 코치가 선수들의 피지컬과 퍼포먼스를 책임지며 베트남 대표팀의 경쟁력을 뒷받침했다.





베트남 대표팀은 아세안 챔피언십 2연패의 기세를 이어 24일 개막하는 국제축구연맹(FIFA) 아세안컵에 출전한다. FIFA 주도 하에 동남아 국가들의 경쟁력을 높이고자 새롭게 창설된 대회다. 베트남 입장에선 내년 1월 아시안컵을 대비해 전력을 점검할 수 있는 중요한 무대다. 김상식 감독과 세 명의 한국인 코치진이 써내려가는 베트남 축구 신화가 계속될지 관심이 모아진다.