상대 발목 향한 히울만 '살인 태클', 제대로 재 뿌렸다…'이강인 결장' AT 마드리드, 슈투트가르트 원정서 1-1 무승부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 모르텐 히울만(27·아틀레티코 마드리드)의 '살인 태클'이 제대로 찬물을 끼얹었다.

아틀레티코는 21일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-1로 비겼다. 이로써 아틀레티코는 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 15위에 위치했다.

제바스티안 회네스 슈투트가르트 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 들었다. 데니스 자이멘이 골문을 지켰고, 막시밀리안 미텔슈테트-라몬 헨드릭스-제프 샤보-요샤 파그노만이 수비 라인을 구성했다. 중원에 안젤로 슈틸러-그리샤 프리멜이 자리했고, 2선의 크리스 퓌리히-빌랄 엘 카누스-제이미 레벨링이 최전방의 데니스 운다브를 지원 사격했다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 얀 오블락이 골키퍼 장갑을 착용했고, 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-마르크 푸빌-마르코스 요렌테가 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 알렉스 바에나-파블로 바리오스-히울만-줄리아노 시메오네가 위치했고, 최전방에 훌리안 알바레스-조너선 데이비드가 포진했다.

앞선 리버풀과 1차전(1-2 패), 맨체스터 유나이티드와 2차전(2-0 승리)에 연이어 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 3경기 만에 벤치로 밀려나게 됐다.

전반 초중반 치열한 탐색전이 벌어진 가운데 포문을 연 팀은 슈투트가르트였다. 전반 36분 레벨링이 아크 정면에서 절묘한 속임 동작으로 푸빌을 제친 뒤 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

아틀레티코 역시 가만있지 않았다. 후반 시작과 함께 공격의 고삐를 당기더니 2분 만에 동점골을 터뜨렸다. 교체 투입된 아데몰라 루크먼이 왼쪽 측면에서 연결한 컷백을 알바레스가 문전에서 왼발로 밀어 넣으며 득점에 성공했다.

동점을 만든 아틀레티코가 기세를 끌어올리나 했지만 후반 19분 히울만이 무리한 태클로 퇴장당하며 재를 뿌렸다. 센터 서클에서 축구화 스터드를 높이 든 채 슈틸러의 왼쪽 발목을 향해 위험천만한 태클을 가했고, 곧바로 세르다르 괴쥐뷔윅 주심으로부터 레드카드를 받았다.

시메오네는 히울만의 퇴장 이후 조니 카르도주, 오베드 바르가스, 로뱅 르노르망 등을 차례로 투입하며 수비에 치중했다. 수적 우위를 점한 슈투트가르트는 아틀레티코 수비진을 끊임없이 압박하며 추가골을 노렸다.

흐름을 빼앗긴 아틀레티코는 남은 시간 높은 수비 집중력을 바탕으로 슈투트가르트의 공세를 막아냈고, 추가 실점 없이 경기를 1-1로 마치며 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다. 이날 벤치를 지킨 이강인은 아틀레티코 입단 후 처음 출전이 불발되며 아쉬움을 삼켜야 했다.