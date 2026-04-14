“살해 예고도 받아” 계속되는 선 넘는 악플과 협박…‘송민규 아내’ 곽민선 피해 호소 “DM 계속 와, 좀 그만해 달라”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 아나운서 출신 방송인이자 축구 선수 송민규(FC서울)의 아내 곽민선이 여전히 선을 넘는 악플과 협박 메시지를 받고 있는 가운데, 다시 한번 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 피해를 호소했다.

곽민선은 12일 자신의 SNS를 통해 “FA(자유계약선수)로 나올 때 루머와 배신자 프레임 스스로 만들고 갇힌 분들께 악성 DM(Direct Message·직접 메시지의 약자)들이 왔고 전북 현대전 전날까지도 ‘전주성 분점에서 만나면 때려서 죽이겠다’는 살해 예고도 받았다”고 밝혔다.

이어 “자고 일어나니 ‘개랑이라 북패 남편 이사도 제대로 못 시키는 거냐’라는 조롱부터 심한 욕설과 성희롱 또 와있다”며 “보시기에 불편하신 분들이 계시어 더 이상 캡처하지 않고 조용히 고소하고 있었지만 계속 DM이 새롭게 와서 너무 피곤하다. 좀 그만해주시겠어요?”라고 덧붙였다.

곽민선을 향한 선을 넘는 악플과 협박 메시지는 남편인 송민규가 겨우 내 전북을 떠나 서울로 이적한 이후 본격화됐다. 송민규는 지난해까지 전북에서 활약하다 올해 FA가 되면서 새 팀을 찾다가 서울로 적을 옮겼다. 이후 일부 팬들이 송민규를 향해 ‘배신자’라면서 비난을 퍼부었고, 그 비난은 곽민선에게까지 향했다.

실제 곽민선은 앞서 지난 1월에도 자신의 SNS를 통해 “정작 내막은 알려진 것이 없고 그간 어떤 언론에도 답한 적이 없다”며 “어떻게 하나같이 거짓 썰과 뇌피셜뿐인 건지 남편이 짊어지고 간다고 괜찮다고 했는데 저는 안 괜찮다”고 피해를 호소하면서 받은 DM들을 공개했다.

‘소름 돋는다. 서울 가서 꼭 XX되세요’, ‘와이프인죄 상암에서 뒤통수 조심해라 빠따로 쳐서 죽여버린다’, ‘4년 내내 인사 오지 말라 해라’ 등 공개한 DM들은 선을 넘는 악플과 협박, 심지어 성희롱, 비하 발언까지 포함돼 있었다.

송민규는 이에 대해 지난 2월 본 매체(골닷컴)와 인터뷰를 통해 “이적 선택은 제가 결정한 것인데 ‘아내가 서울살이하고 싶어 해서 이적했다’ 등의 말을 보면 너무 웃긴 것 같다. 아내는 제 이적에 전혀 관여하지 않았다. 그런데 화살이 아내에게 가는 것이 너무 안타깝다”며 “선을 넘는 행동은 절대 용납할 수 없다. 그냥 넘어가진 않을 것”이라며 강경 대응을 예고했다.