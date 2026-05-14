‘사회공헌에 진심’ 울산 HD, ‘승리+무실점=적립금 쌓인다!’ 한국동서발전과 업무협약

[골닷컴] 이현민 기자 = “구단의 승리가 지역사회 나눔으로 이어져 의미가 크다.”

울산 HD의 선한 영향력이 지역사회에 뿌리 내리고 있다.

울산 HD에 따르면 14일 한국동서발전과 함께 지역사회 취약계층 지원을 위한 ‘승리의 에너지 웨이브(ENERGY WAVE)’ 캠페인 업무협약을 진행했다고 밝혔다.

울산은 13일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 펼쳐진 제주 SK와 하나은행 K리그1 2026 14라운드 홈경기에서 이동경과 트로야크의 연속골에 힘입어 2-1 승리를 거두고 3연승을 질주했다. 8승 2무 4패 승점 26점을 기록하며 2위를 사수, 1위 FC서울(승점29)을 바짝 추격했다.

이날 울산은 제주와 홈경기에 앞서 ‘한국동서발전’과 협약을 체결했다. 이 자리에는 울산 강명원 대표이사와 한국동서발전 권명호 사장이 참석해 지역사회와 함께하는 지속 가능형 사회공헌 체계 구축과 스포츠를 통한 나눔 문화 확산의 토대를 다졌다.

양 기관은 시즌 연계형 사회공헌 캠페인을 진행한다. 울산이 리그에서 승리하면 100만 원, 무실점 승리를 거둘 시 100만 원을 추가로 적립한다. 이렇게 조성된 재원은 취약계층 대상 물품 지원에 활용된다. 무엇보다 온누리상품권 기반의 지역 물품 구매를 통해 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

현재 K리그1 14경기를 소화한 울산은 8승을 챙겼고, 이 가운데 2경기는 무실점 승리를 기록했다. 지금까지 총 1,000만 원의 사회공헌 기금이 적립됐다. 지역사회 나눔으로 이어지는 선순환 구조를 통해 스포츠의 사회적 가치를 확대해 나가는 것은 물론 프로스포츠 구단과 지역 공공기간이 협력해 지역 밀착형 사회공헌 활동을 함께 추진한다는 점에서도 의미를 더했다.

울산 관계자는 “구단의 승리가 지역사회 나눔으로 이어진다는 점에서 더욱 의미가 크다. 앞으로 스포츠가 가진 긍정적인 영향력을 울산 전역에 확산될 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.