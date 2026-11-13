[사우디전] 'A 대표팀 뉴 페이스' 손정범-신민하, 사우디전에서 모레노 감독에게 기회 받을까

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[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 중동 2연전을 시작한다. 뉴 페이스 손정범과 신민하가 기회를 받을 수 있을지 관심이 모아진다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위 한국은 13일 오후 11시 30분 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 중동의 강호 사우디아라비아(55위)와 친선경기를 치른다. 원래 내년 1월 열릴 예정이었던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에 대비한 마지막 모의고사 성격의 경기였지만, 대회가 내년 12월로 연기되면서 새 얼굴을 실험하고 조직력을 가다듬을 수 있는 기회가 되었다.

모레노 감독은 지난 10월 29일 천안코리아풋볼파크에서 이번 11월 A매치 소집 명단을 발표했다. 눈에 띄는 점은 K리그에서 맹활약하고 있는 유망주 손정범과 신민하의 첫 발탁이었다. 두 선수는 올 시즌 각자의 소속팀에서 주축으로 활약했다.

FC서울 미드필더 손정범은 올 시즌 프로에 데뷔해 리그 31경기에 나서 2골 2도움을 올렸다. 오산고 재학 시절 일찌감치 유망주로 이름을 날렸고, 프로 무대에서도 경쟁력을 선보이며 서울의 우승에 일조했다. 올 시즌 총 1631분을 뛴 손정범은 경기당 약 52분을 뛰며 서울 미드필더의 한 축으로 자리매김했다. 여름에는 쿠팡플레이시리즈 영플레이어에도 선정되며 맨체스터 시티와 경기에 나서기도 했다.

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서울의 김기동 감독은 지난 8일 울산 HD전을 앞두고 "경기를 뛰고 안 뛰고를 떠나 형들과 부딪혀 보고 오면 기량이 업그레이된 것을 느낄 것"이라며 "활동량은 좋지만 아직은 경험이 부족해 디테일한 것들이나 퍼스트터치 등에서 잔실수는 좀 더 보완해야 한다"라고 평가했다.

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다음 경기 KSA 친선경기 09:30 KOR

강원FC 핵심 수비수 신민하도 이번 소집에 처음으로 이름을 올렸다. 지난 나고야-아이치 아시안게임에서 금메달을 획득하며 경쟁력을 선보인 신민하는 A 대표팀에도 처음으로 승선하며 대형 유망주임을 다시 한번 입증했다. 신장 186cm에 빠른 발을 가지고 있는 신민하는 제공권도 좋아 김민재 파트너 자리를 위협하고 있다. 지난 9월과 10월 대표팀 경기에서 붙박이 김민재 파트너로 자리매김한 이한범을 비롯해 잉글랜드 무대에서 뛰고 있는 김지수와 좋은 경쟁 상대다.

강원 유니폼을 입고 올 시즌 23경기에 나와 1골을 터트렸다. 2005년생으로 아직 21세밖에 되지 않았지만 K리그와 AFC 챔피언스리그 등 이미 프로 무대에서 86경기를 소화해 나이에 비해 경험도 풍부하다. 정경호 감독은 지난 시즌부터 일찌감치 신민하를 될성부른 떡잎으로 판단해 팀의 주축 수비수로 활용해왔다. 신민하는 11일 훈련 전 인터뷰에서 "민재 형을 가장 만나보고 싶었다. 정말 많은 것을 배우고 있다"라고 말했다.

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물론 두 선수가 첫 발탁부터 선발로 뛸 수 있는 가능성은 높지 않다. 그러나 사우디전과 17일 카타르전 경기 상황이나 모레노 감독의 전술적 판단에 따라 교체자원으로 기회를 받을 것으로 보인다. 앞서 대한축구협회는 이번 소집 명단 선수들의 등번호를 발표했고, 손정범은 25번, 신민하는 20번을 부여 받았다.