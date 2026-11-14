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이강인 (Lee Kang-In)Getty Images
강동훈

[사우디전] “최고의 퍼포먼스 보여줄 수 있도록”…모레노 감독, ‘에이스’ 이강인 활용법 찾았을까

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임시 사령탑 로베르트 모레노(스페인) 감독이 ‘에이스’ 이강인(아틀레티코 마드리드)을 어떻게 활용할지 주목된다.

 

모레노 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 A매치 평가전을 치른다. 킥오프를 한 시간여 앞둔 시점에서 선발 명단이 공개됐다. 모레노 감독은 변함없이 4-4-2 포메이션을 들고나온 것으로 보인다.

 

손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 최전방 투톱으로 나서 공격을 이끈다. 중원은 이강인을 필두로 박진섭(저장), 황인범(포르투), 황희찬(샬케)이 위치한다. 조현택(울산)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클럽 브뤼헤), 설영우(아우크스부르크)가 수비라인을 형성한다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.

 

전술적으로 가장 큰 관심사는 이강인 활용법이다. 이강인은 지난 9~10월 A매치 평가전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 당시 소속팀에서 보여줬던 좋은 경기력과는 달리 기대 이하의 퍼포먼스를 선보였다.

 

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모레노 감독은 소속팀에서 주로 투톱으로 나서면서 중앙과 측면을 자유롭게 오가는 이강인을 오른쪽 측면 미드필더로 배치했는데 이는 결과적으로 실패했다. 공격에서 활동 폭이 제한되고, 수비 가담에 대한 부담까지 늘어난 이강인은 제 기량을 발휘하지 못했다.

 

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이에 팬들은 많이 아쉬워했고, 모레노 감독이 이강인을 제대로 활용하지 못한다는 지적도 나왔다. 모레노 감독은 그러나 “기본적으로 한 선수만 따로 떼어놓고 봐선 안 된다. 팀 전체를 함께 봐야 한다”고 단호하게 말했다.

 

그러면서도 “개인적인 세부 사항이나 개선할 부분에 대해서는 추후 분석한 후 미팅을 통해 선수들과 함께 살펴볼 것이고 같은 실수가 반복되지 않도록 하면서 선수들의 장점이 더 잘 드러날 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

 

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이후로도 모레노 감독은 “이강인이 대표팀에서 최고의 퍼포먼스 보여주길 바란다”며 “이강인이 최고의 퍼포먼스를 보여줄 수 있도록, 특히 어디서 어떤 역할을 맡았을 때 최고의 모습을 보일 수 있는지 찾아서 돕겠다”고 강조했다.

 

우선 모레노 감독은 이번에도 이강인을 오른쪽 측면 미드필더로 배치한 것으로 보인다. 이강인이 과연 지난 9~10월 A매치 평가전 때와는 다른 모습을 보여줄 수 있을지, 또 모레노 감독이 전술적으로 어떤 해결책을 찾아왔을지 관심이 쏠린다.

작성자:강동훈

취재 기자

골닷컴 코리아 기자 강동훈입니다. 유년기 시절부터 꾸준히 축구를 취미로 해오고 또 축구를 시청해오면서 축구는 제 모든 것이었습니다. 결국 축구와 관련된 직종을 찾아 나섰고 골닷컴과 연을 맺으면서 기자 생활을 시작, 덕업일치의 삶을 살아가고 있습니다.

 

2021년부터 골닷컴에서 국내 K리그와 축구대표팀 현장을 발로 뛰면서 취재하고, 유럽 5대 리그(잉글랜드·스페인·이탈리아·독일·프랑스)를 포함해 해외 리그에 관해서 연재하고 있습니다. 항상 양질의 콘텐츠, 정확하고 좋은 기사를 생생하게 전달하겠습니다.

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