[사우디전] ‘임시 사령탑’ 모레노 감독 반전 없었다…‘와르르 무너진 수비’ 한국, 42년 만에 사우디에 ‘충격’ 3실점 패배

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한국축구가 사우디아라비아에 석패했다.

임시 사령탑 로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 A매치 평가전에서 2대 3으로 패했다.

약 2년 10개월여 만에 다시 만난 사우디아라비아와 맞대결에서 패한 한국은 역대 상대전적에서 5승9무6패로 열세가 됐다. 사우디아라비아전 6경기 무패(2승4무)도 깨졌다. 한국이 사우디아라비아에 3실점을 헌납한 건 42년 만이다. 태극전사들은 휴식을 취한 뒤 오는 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열리는 카타르와 A매치 평가전을 치른다.

한국은 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)과 ‘96라인’ 김민재(바이에른 뮌헨)·황인범(포르투)·황희찬(샬케)가 모두 선발로 나섰다. 또 이강인(아틀레티코 마드리드), 오현규(베식타시), 설영우(아우크스부르크), 이한범(클럽 브뤼헤), 박진섭(저장) 등 그동안 꾸준히 주축으로 활약했던 선수들도 스타팅 라인업에 이름을 올렸다.

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국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 사우디아라비아(55위)보다 높은 데다, 최근 맞대결에서 6경기 무패를 이어온 한국(31위)은 초반 팽팽하게 맞서는 듯했으나 시간이 지날수록 사우디아라비아를 공략하는 데 난항을 겪으면서 답답한 흐름이 이어졌다. 도리어 사우디아라비아가 볼을 오래 소유하면서 빠른 스피드를 활용한 속공으로 위협적인 기회를 만들었다.

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결국 한국은 사우디아라비아에 선제골을 내줬다. 전반 추가시간 1분 압둘라 알함단(알나스르)이 오른쪽 측면에서 페널티 박스 안으로 전진 패스를 찔러주자 마르완 알 사하피(알이티하트 클럽)가 뒷공간으로 침투했다. 이때 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 뛰쳐나오는 과정에서 미끄러졌고, 알 사하피가 비어 있는 골문을 향해 오른발로 밀어 넣었다.

한국은 그러나 후반 2분 만에 승부를 원점으로 돌렸다. 설영우가 페널티 박스 안 오른쪽 측면에서 컷백을 내주자 문전 앞에 있던 오현규가 오른발 하프발리슛으로 골네트를 갈랐다. 이로써 오현규는 통산 35번째 A매치 경기에서 9호골을 신고했다.

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하지만 기쁨은 오래가지 않았다. 한국은 순식간에 2실점을 허용하며 무너졌다. 후반 11분 사우드 압둘하미드(랑스)가 재빠르게 페널티 박스 안으로 파고든 후 패스를 내주자 모하메드 칸노가 오른발 슈팅으로 밀어 넣었다. 3분 뒤엔 나세르 알다우사리(이상 알힐랄)의 코너킥을 압둘라 알 아마리(알나스르)가 헤더슛으로 골망을 흔들었다.

2골 차로 벌어지자 모레노 감독은 분위기를 바꾸기 위해 교체를 단행했다. 후반 22분 오현규와 박진섭, 설영우, 이한범을 빼고 이재성(마인츠)과 오세훈(시미즈), 이명재(대전), 최준(서울)을 투입했다. 변화는 적중했다. 황희찬이 페널티 박스 안 왼쪽 측면으로 파고들어 이재성과 원투 패스를 주고받은 후 컷백을 내주자 이재성이 문전 앞으로 쇄도해 왼발로 밀어 넣었다.

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한 골 차로 다시 격차를 좁힌 한국은 남은 시간 파상공세를 퍼부었다. 후반 36분엔 황희찬이 나오고 엄지성(스완지 시티)까지 투입했다. 그러나 슈팅이 골문 안으로 향하지 못하면서 끝내 승부를 원점으로 돌리지 못했다.