[사우디전] 마지막 시험대 오른 모레노 감독에게는 '호재'…사우디, '주포' 알부라이칸 결장 가능성 제기

[골닷컴] 배웅기 기자 = 사우디아라비아 국가대표팀이 차포를 뗀 채 대한민국전에 나설 전망이다.

요르고스 도니스 감독이 이끄는 사우디는 13일 오후 11시 30분(이하 한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 한국과 친선 경기를 치른다.

경기를 앞둔 사우디에 연이은 악재가 닥쳤다. 사우디 매체 '아르리야디야' 등의 보도를 종합하면 사우디는 핵심 자원인 파리스 알부라이칸(26·알아흘리)이 감기 증세를 보여 훈련에 불참하고 있는 상황이다. 살렘 알다우사리(알힐랄)가 부상으로 이탈한 상황인 만큼 주 득점원인 알부라이칸의 부재는 더 뼈아플 수밖에 없다.

이달 A매치 2연전까지 한국을 이끈 뒤 계약 연장을 논의할 예정이었던 로베르트 모레노(49) 임시 감독에게는 호재다. 또한 지난달 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케 04) 등 이른바 '96 라인'의 '은퇴 소동' 등으로 홍역을 치렀던 만큼 이번 2연전은 계약 연장은 물론 분위기 반전까지 두 마리 토끼를 잡을 절호의 기회다.

애초 대표팀은 이번 2연전을 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디 아시안컵의 최종 모의고사로 삼고자 했지만, 중동 정세 불안으로 대회가 연기되면서 그 의미가 빛이 바래게 됐다.

앞서 AFC는 3일 공식 홈페이지를 통해 "2027 아시안컵 조직위원회(LOC), 사우디축구연맹(SAFF)과 광범위하고 긴밀한 논의 끝에 이번 대회를 내년 1월에서 12월로 연기하기로 결정했다"고 발표했다.

그러면서 "대회 LOC는 중동 정세 불안에 따른 특수한 상황을 고려해 아시아 최고 권위의 국가대항전 일정을 재조정하는 안을 승인했다. 변경된 대회 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출돼 최종 승인을 받을 예정"이라고 덧붙였다.

이번 대회가 연기된 데에는 예멘의 친(親)이란 반군 후티의 사우디 공습이 크게 작용했다. 후티 반군이 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 포함해 6개 표적에 20여 차례 공습을 감행하면서 민간인 10여 명이 사망하고 300명 이상의 부상자가 발생했다. 이번 대회가 개최되는 8개 경기장 중 절반이 넘는 5개가 리야드에 위치한 만큼 연기는 불가피했다는 분석이다.