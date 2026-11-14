[사우디전] 김승규 ‘충격적인’ 치명적 실책…韓축구, 사우디에 0대 1 뒤진 채 전반 종료

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한국축구가 사우디아라비아에 선제골을 헌납하면서 끌려가고 있다.

임시 사령탑 로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 킥오프한 사우디아라비아와 A매치 평가전을 치르고 있다. 전반전이 끝난 현재 한국은 0대 1로 뒤지고 있다.

모레노 감독은 부임한 이래 줄곧 활용하고 있는 4-4-2 대형을 이번에도 꺼냈다. 최전방에는 손흥민(LAFC)과 오현규(베식타시)가 투톱으로 나섰고, 이강인(아틀레티코 마드리드)과 박진섭(저장), 황인범(포르투), 황희찬(샬케)이 중원에 위치했다.

수비라인은 조현택(울산)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클럽 브뤼헤), 설영우(아우크스부르크)가, 골문은 김승규(도쿄)가 각각 지켰다. 김봉수(대전), 엄지성(스완지 시티), 오세훈(시미즈), 이동경(울산), 이재성(마인츠), 정우영(우니온 베를린) 등은 후보 명단에 포함됐다.

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한국은 좌우 측면 미드필더 황희찬과 이강인을 앞세워 공격을 적극적으로 이어갔다. 좌우 풀백 조현택과 설영우도 높은 위치까지 올라가면서 공격에 가담했다. 다만 크로스가 부정확하거나 페널티 박스 안에서 세밀함이 떨어지면서 마무리가 되지 못했다.

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이후 시간이 지날수록 공격 전개에 어려움을 겪으면서 슈팅 기회가 나오지 않았고, 결국 손흥민과 오현규가 하프라인까지 내려와 연계에 가담했다. 그러나 답답한 흐름은 계속 이어졌다. 그러던 찰나 전반 45분 이강인이 페널티 아크서클 정면에서 때린 강력한 오른발 슈팅이 골키퍼 무함마드 알오와이스(알힐라)의 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

도리어 한국은 사우디아라비아의 지공 상황에서 고전했다. 사우디아라비아는 천천히 볼을 돌리면서 소유하다가 페널티 박스 부근으로 패스를 찔러주면 빠른 스피드를 앞세워 침투해 위협적인 기회를 만들었다. 이에 어쩔 수 없이 무리한 반칙으로 끊는 장면이 많았다.

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결국 한국은 사우디아라비아에 선제골을 내줬다. 후반 추가시간 1분 압둘라 알함단(알나스르)이 오른쪽 측면에서 페널티 박스 안으로 전진 패스를 찔러주자 마르완 알 사하피(알이티하트 클럽)가 뒷공간으로 침투했다. 이때 골키퍼 김승규가 뛰쳐나오는 과정에서 미끄러졌고, 알 사하피가 비어 있는 골문을 향해 오른발로 밀어 넣었다.