[사우디전] 갈등 봉합한 손흥민과 '96 라인' 김민재·황인범·황희찬 동반 선발 출격…이재성은 대기 명단

[골닷컴] 배웅기 기자 = 더 이상 갈등은 없다. 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)과 '96 라인' 3인방이 나란히 선발로 나선다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 친선 경기를 치른다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위, 사우디는 55위에 위치해 있다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 김민재, 황인범, 손흥민, 황희찬, 박진섭, 오현규, 이강인, 설영우, 조현택이 선발 출전한다. 벤치에 이명재, 김지수, 김봉수, 오세훈, 이재성, 송범근, 정우영, 이동경, 최준, 송민규, 신민하, 조현우, 엄지성, 박태준, 손정범이 앉는다.

눈길을 끄는 대목은 손흥민과 96 라인 3인방의 동반 선발 출전이다. 앞서 김민재(29·바이에른 뮌헨), 황인범(30·포르투), 황희찬(30·샬케 04) 등 이른바 96 라인은 지난달 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기(2-0 승리) 당시 '은퇴 소동'을 일으켜 도마에 올랐다. 세 선수가 손흥민의 리더십에 불만을 품고 있다는 내용이 골자였다.

사태는 현영민 대한축구협회(KFA) 전력강화위원장의 설득 끝에 일단락됐고, 96 라인 3인방 역시 이달 A매치 2연전(사우디·카타르)을 앞두고 모레노호에 재차 승선했다.

이후 김민재, 이재성(34·1. FSV 마인츠 05), 황인범, 황희찬, 손흥민은 12일 공동 입장문을 발표했다. 다섯 선수는 "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민과 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하다"며 "저희는 이번 소집을 통해 서로의 생각을 솔직하게 나눴다. 그간 충분히 이야기하지 못한 점을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 잘 이해할 수 있었다"고 전했다.

이어 "무엇보다 저희 모두 같은 마음이라는 점을 다시 확인했다. 잠시 정체된 한국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고 역사와 위상에 걸맞은 성적과 경기력으로 국민의 응원에 보답해야 한다는 것이다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함없다"고 밝혔다.

그러면서 "분명히 말씀드리고 싶은 점은 특정 선수와 개인적인 갈등, 이해관계에서 비롯된 것이 아니라 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 것이다. 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하고자 했다는 것은 전혀 사실이 아니다. 이제 불필요한 논란을 뒤로하고 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하겠다"고 덧붙였다.