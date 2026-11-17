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‘캡틴’ 손흥민(34·LAFC)이 변함없이 선발로 나선다.

손흥민은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열리는 카타르와 평가전에서 선발 출전한다. 손흥민은 4-4-2 포메이션에서 오세훈과 함께 최전방 투톱으로 나서 호흡을 맞춘다.

앞서 손흥민은 지난 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서도 선발로 나섰다. 당시 풀타임을 소화한 그는 결정적 기회가 몇 차례 있었으나 살리지 못하면서 침묵을 지켰다.

실제 손흥민은 전반 20분 황희찬이 저돌적인 드리들 돌파 이후 패스를 찔러주자 페널티 박스 안으로 침투한 후 때린 왼발 슈팅이 골문 오른쪽으로 살짝 빗나갔다. 전성기 시절 손흥민이었다면 충분히 넣을 만한 상황이었다.

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후반 21분에는 사우디아라비아 골키퍼 모하메드 알 오와이스가 후방 빌드업 과정에서 압박을 받자 패스 미스를 범했고, 공이 페널티 박스 안에 있던 손흥민에게 흘렀다. 그러나 손흥민의 오른발 슈팅은 골문 위로 크게 벗어났다. 수비의 저지가 없었던 상황에서 손흥민답지 않은 슈팅이었다.

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이 밖에도 손흥민은 볼 터치 실수도 여러 차례 있었고, 최대 장기였던 스피드를 활용한 돌파는 전혀 보여주지 못했다. 그러나 로베르트 모레노 감독은 손흥민을 교체하지 않고 풀타임을 뛰게 했다. 결국 한국은 공격에서 좋은 기회를 살리지 못하면서 2대 3으로 패했다. 한국이 사우디아라비아에 패한 건 무려 21년 만이자, 3실점을 헌납하면서 패한 건 42년 만이다.

자연스레 축구 팬들은 손흥민을 경기 워스트로 뽑으면서 이제는 나이가 나이인 만큼 조커로 활용하거나, 선발로 내세워도 60분 정도엔 교체해야 한다는 목소리를 냈다. 또 세대교체를 위해서 후배들에게 자리를 양보해야 한다는 주장도 나왔다.

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하지만 모레노 감독은 이번에도 손흥민을 믿었다. 임시 사령탑으로 부임한 이래 6경기 연속 선발 출전하는 손흥민이 이번엔 모레노 감독의 믿음에 보답하면서 동시에 실망한 팬들의 마음을 돌릴 수 있을지 주목된다.

한편, 미드필더진에는 송민규와 김봉수, 황인범, 이강인이 나선다. 수비라인은 이명재와 김민재, 김지수, 최준이 지킨다. 골키퍼 장갑은 송범근이 낀다. 박진섭과 엄지성, 오현규, 이재성, 황희찬, 이한범, 정우영 등은 벤치에서 대기한다.