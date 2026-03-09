Goal.com
Live
정경호강원FC
강동훈

사상 첫 ACLE 8강 진출 도전…정경호 강원 감독 “2차전서 반드시 승리하겠다”

“2차전에서 반드시 승리하겠다.”

정경호 감독이 이끄는 강원FC는 10일 마치다 기온 스타디움에서 열리는 마치다 젤비아(일본)와 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 동아시아권역 16강 2차전 원정경기를 치른다.

정 감독은 “1차전에서 승부를 가리지 못하고 2차전에 임하게 됐다. 우리 팀은 ‘하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나’라는 슬로건 아래 간절하고 절실하게 하나로 뭉쳐 있다”면서 “이러한 분위기를 이어 2차전에서 반드시 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

AFC 챔피언스리그
마치다 젤비아 crest
마치다 젤비아
MAZ
강원 FC crest
강원 FC
GAN

주장 이유현도 “1차전에서 결과를 가져오지 못했다. 2차전이 매우 중요하다는 점을 선수들 모두 잘 알고 있다”며 “2차전에서 모든 힘을 쏟아 반드시 승리할 수 있도록 준비하겠다”고 다짐을 전했다.

그라운드 상태에 대한 질문에 “훈련할 땐 잔디에 물이 뿌려지지 않은 상태라 다소 뻑뻑한 느낌이 있었다”는 이유현은 “다만 잔디 상태는 전반적으로 좋다고 생각한다. 훈련이나 경기를 치르는 데 문제는 없을 것 같다. 경기 전에 물을 뿌려준다면 충분히 좋을 것”이라고 답했다.

그러면서 “그라운드 상태가 좋으면 패스 플레이나 슈팅 등 기술적인 부분이 더 정교하게 나올 수 있다. 선수들이 자신의 기량을 펼치기에도 좋은 환경이 된다. 패스 플레이뿐 아니라 다양한 기술적인 장면들이 충분히 나올 수 있을 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

광고
0