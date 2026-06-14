‘사무라이 블루’ 일본, ‘오렌지 군단’ 네덜란드 파상공세 다 막았다... 0-0 전반 종료

[골닷컴] 김형중 기자 = 모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀이 ‘오렌지군단’ 네덜란드를 상대로 선전하고 있다.





일본은 15일 오전 5시(한국시간)부터 미국 댈러스 스타디움에서 네덜란드와 2026 국제축구연맹(FIFA) F조 1차전을 치르고 있다. 전반전이 종료된 현재 0-0이다.





실시간 FIFA 랭킹 8위 네덜란드는 4-1-2-3 포메이션으로 나왔다. 반 베르브뤼헌이 골문을 지키고, 버질 반 다이크와 얀 폴 반 헤크, 미키 반 더 벤, 덴젤 덤프리스가 포백을 구성했다. 미드필드는 라이언 그라벤베르흐, 티자니 라인더르스, 프랭키 데 용이 지켰다. 전방에는 코디 각포, 돈옐 말런, 크리센시오 서머빌이 나왔다.





FIFA 랭킹 18위 일본은 스리백으로 맞섰다. 스즈키 자이온이 장갑을 꼈고, 타니구치 쇼고, 와타나베 츠요시, 이토 히로키가 수비진을 구성했다. 중원은 도안 리츠, 나카무라 케이토, 카마다 다이치, 사노 카이슈가 섰고, 2선의 마에다 다이즌, 쿠보 타케후사가 최전방의 우에다 아야세를 지원했다.





초반부터 네덜란드가 압도했다. 전반 3분 말런이 페널티 박스 안에서 강력한 오른발 슈팅을 때렸고 자이온 골키퍼가 가까스로 막아냈다. 하이드레이션 브레이크가 끝난 뒤 네덜란드는 말런과 반 더 벤, 각포가 연이어 슈팅을 시도했지만 모두 불발됐다.





전반 40분이 지나자 일본도 유효슈팅이 나왔다. 전반 43분 나카무라 케이토가 오른발로 때린 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 이어 2분 뒤 전방 패스를 받은 우에다 아야세의 오른발 슈팅이 옆그물을 흔들었다.





전반은 그대로 득점 없이 0-0으로 종료됐다.



