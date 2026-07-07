‘빵소투어’와 함께하는 대전 원정 …인천·서울 ‘K리그 트립데이’ 패키지 판매

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국프로축구연맹이 5월 5일 어린이날과 16일 대전월드컵경기장에서 열리는 인천과 서울의 원정경기를 테마로 한 ‘K리그 트립데이’ 기차여행 패키지를 운영한다. ‘K리그 트립데이’는 프로축구연맹과 한국관광공사, 코레일관광개발이 공동 운영하는 기차여행 패키지 상품으로, 고유가 시대 자가용 이동 부담을 줄이고 K리그 원정팬들이 편리하고 실속있게 원정 응원을 즐길 수 있도록 기획됐다.

이번 패키지는 왕복 열차(ITX 새마을 등), 연계 전세버스, 대전 시내 유명 베이커리를 방문하는 '빵소투어', 도시락 식사 등으로 구성된다. 열차 내부는 원정팀 인천, 서울의 엠블럼과 유니폼 등 팀 고유 콘셉트로 브랜딩되며, 선수들에게 응원 메시지를 전달하는 ‘응원보드’를 설치해 경기 전부터 팬심과 응원 열기를 느낄 수 있다.

또한, 구매자에게는 해당 팀의 ‘토이 스토리’ 테마 머플러, ‘주토피아’ 테마 짐색과 그 외 구단 MD 상품 등이 제공된다. 단, 경기 입장권은 별도 구매해야 한다. ‘K리그 트립데이’ 풀 패키지 가격은 한국관광공사 지원을 통해 인당 5만 원 할인 적용된 8만 9천 원이며, 자세한 내용은 코레일관광개발 누리집에서 확인할 수 있다.

5일 인천전 패키지 열차는 오전 7시 34분 용산역에서 출발해 영등포, 수원, 평택, 천안을 경유한 후 오전 9시 41분 서대전역에 도착한다. 해당 열차에는 인천에서 뛰었던 K리그 레전드 김호남이 동행해 열차 내 레크리에이션 프로그램을 함께할 예정이다. 16일 대전 대 서울 경기의 패키지 열차는 오전 8시 4분 서울역을 출발해 영등포, 수원, 천안을 경유한 뒤 10시 6분 서대전역에 도착한다. 해당 열차에는 유튜브 크리에이터 박삐삐와 핀아가 동행한다.