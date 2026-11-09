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Julian Alvarez Alex BaenaGetty Images
김형중 Alex Kim

'빅 찬스 미스 2회→비판의 중심' 훌리안 알바레스, 팀 동료가 감쌌다...바에나 "안 되는 날도 있어"

아틀레티코 마드리드
스페인 프리메라리가
아틀레티코 마드리드 vs 바르셀로나
바르셀로나

[골닷컴] 김형중 기자 = FC바르셀로나전 패배 후 비판의 중심에 선 스트라이커 훌리안 알바레스(26)를 향해 아틀레티코 마드리드 라커룸에서 옹호의 목소리가 나왔다.

아틀레티코 마드리드는 9일 스페인 마드리드에 위치한 메트로폴리타노에서 열린 라리가 12라운드 바르셀로나전에서 1-2로 역전패했다. 이강인은 선발 출전해 선제골의 기점이 되는 패스를 연결하며 활약했지만 후반 15분 교체아웃 됐다. 아틀레티코 마드리드는 이강인이 나간 뒤 1-1 동점이던 상황에서 역전 당하며 패하고 말았다.

최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 뛴 알바레스는 경기 내내 여러 차례 결정적인 기회를 놓쳤고, 경기 후 그를 향한 비판이 이어졌다. 그는 전반 10분 줄리아노 시메오네의 선제골 상황에서 도움을 올리긴 했지만 4번의 슈팅이 모두 무산되며 아쉬움을 삼켰다. 특히 일대일 상황 등 두 번의 결정적인 찬스를 모두 날리며 비판의 중심에 놓였다.

그러나 팀 동료 알렉스 바에나(25)는 알바레스에 대한 비판이 부당하다는 입장이다. 9일(이하 한국시간) 스페인 매체 마르카에 따르면, 바에나는 "알바레스는 훌륭한 경기를 했다. 그가 가졌던 기회를 매 경기 얻었으면 좋겠다. 어떤 날은 정확하고 어떤 날은 그렇지 않지만, 다른 날에는 넣을 것"이라고 말했다.

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디에고 시메오네 감독도 경기 후 알바레스를 두둔했다. 그는 "알바레스가 최고의 컨디션을 되찾을 시간을 주겠다"라며 제자를 감쌌다.

바에나는 결과에 대한 아쉬움도 감추지 않았다. 그는 "우리는 바르셀로나에 큰 타격을 줬지만 골문 앞에서 결정적이지 못했다"고 말했다. 차이는 기회를 살린 쪽과 그러지 못한 쪽에 있다는 진단이이었다. 바르셀로나는 페르민 로페스가 혼자서 두 골을 넣으며 경기를 뒤집었다.

후반의 경기력 저하가 패인이라는 점도 인정했다. 아틀레티코는 전반전 바르셀로나와 대등하게 싸웠지만, 후반전에는 경기력이 눈에 띄게 떨어졌다. 결국 후반 22분 역전 결승골을 헌납했다. 바에나는 "수준이 100% 아래로 떨어지면 그들이 우리를 괴롭힌다. 우리는 120% 아래로 떨어지면 안 된다"고 경고했다.

한편, 아틀레티코 마드리드는 주중에 있었던 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 바이에른 뮌헨전 0-2 패배에 이어 이날 바르셀로나에도 패하며 홈 2연패를 당했다. 올 시즌 라리가에서 승점 28점에 머물며 2위 자리를 레알 마드리드에 내준 채 3위로 떨어졌다. 선두 바르셀로나와는 승점 5점 차로 벌어졌고 4위 레알 베티스에는 2점 차로 추격을 허용했다.

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