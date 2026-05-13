'비피셜' 英 BBC 확인! 무리뉴, 13년 만에 레알 마드리드 복귀한다…"최종 협상 단계"→무너진 명가 재건 시동

[골닷컴] 배웅기 기자 = '스페셜 원' 주제 무리뉴(63) SL 벤피카 감독이 13년 만에 레알 마드리드로 복귀할 전망이다.

영국 매체 'BBC'는 12일(이하 한국시간) "레알의 무리뉴 선임 절차가 최종 협상 단계에 있다"며 "그는 현재 가장 유력한 후보이며 구단이 해당 직책을 두고 협상하고 있는 유일한 인물"이라고 보도했다.

매체는 "무리뉴는 1월 샤비 알론소 전 감독의 경질 후 레알을 이끌어 온 알바로 아르벨로아 감독을 대신하게 될 것"이라며 "플로렌티노 페레스 레알 회장은 알론소가 팀을 떠나고 이틀 뒤 무리뉴의 복귀 가능성을 처음 검토한 바 있다"고 설명했다.

오는 17일 포르투갈 이스토릴의 이스타디우 안토니우 코임브라 다 모타에서 열리는 GD 이스토릴 프라이아와 2025/26 프리메이라리가 34라운드 원정 경기가 무리뉴의 고별전이 될 전망이다. 무리뉴 역시 이스토릴전 이후 거취에 대한 입장을 내놓겠다고 밝혔다.

레알은 올겨울 성적 부진을 이유로 알론소와 동행을 마무리, 아르벨로아에게 지휘봉을 맡겼으나 올 시즌 코파 델 레이와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 탈락하고 라리가에서는 바르셀로나에 우승을 내주며 두 시즌 연속 무관이라는 굴욕을 당했다.

설상가상으로 선수단마저 사분오열된 양상이다. 최근에는 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 주먹다짐을 벌여 논란이 됐다. 이 밖에도 크고 작은 사건이 끊이지 않은 가운데 아르벨로아는 일부 선수에게 사실상 '투명인간' 취급을 받았다는 후문이다.

카리스마에서 둘째가라면 서러운 무리뉴의 선임으로 명가 재건에 나선다. 무리뉴 개인적으로도 레알에서 두 번째 도전이 된다. 무리뉴는 지난 2010년 여름 레알에 부임해 3년간 팀을 이끌었고, 2010/11 코파 델 레이와 2011/12 라리가 우승을 차지하며 지도력을 인정받았다.